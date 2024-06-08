Авто, які іржавіють швидше за інші: у перелік увійшло 10 популярних моделей

Не усі моделі схильні до швидкої появи іржі

Іржа — ця нічний кошмар для кожного автовласника. Хоч і здається, що сучасні методи захисту кузовів від корозії мають бути ефективними, але деякі моделі більш схильні до цього руйнівного процесу.

Існує вичерпний перелік авто, які іржавіють набагато швидше, ніж інші. "Телеграф" зібрав усі відгуки автовласників різних років і публікує ті, які отримали найбільше негативних коментарів.

Топ-10 авто, які мають проблеми з корозією

Найпершою в переліку часто згадується Toyota Corolla певних років випуску, особливо 1990-х та 2000-х. За нею йдуть Ford Escort до 2002 року та Volkswagen Golf IV покоління 1997-2003 років. Опинилася тут і Opel Astra G 1998-2004 модельних років.

Не оминули ці проблеми й деяких представників корейського автопрому. Наприклад, Hyundai Accent 1990-х та спарені Kia Sephia/Spectra 1994-2004 років теж потрапили до переліку ризикованих з точки погляду корозії моделей.

Поряд з ними сумнівну репутацію здобули Chevrolet Cavalier до 2005 року, Dodge/Plymouth Neon 1994-2005 років випуску, а також Nissan Altima. Завершує цей сумнівний топ Subaru Outback.

Такі проблеми можуть бути спричинені різними чинниками — неякісним цинкуванням кузовних деталей, порушеннями технологій фарбування, недосконалістю лакового покриття. Звісно, велику роль відіграють умови експлуатації та належний догляд власника.

Раніше "Телеграф" писав про топ-5 легкових авто за співвідношенням ціна-якість. Їхній перелік назвав автоблогер.