Будет служить до 7 лет: как выбрать лучшую тонировочную пленку для авто

Не все пленки разрешены в Украине.

В условиях жаркого лета многие водители задумываются над тонировкой окон своего автомобиля. Однако, выбор качественной пленки – задача не из простых. Ведь на рынке представлен широкий ассортимент продукции, отличающийся по характеристикам и сроку службы.

Рассмотрим основные критерии выбора наилучшей тонировочной пленки. Также расскажем о видах тонировочных пленок и их сроке эксплуатации.

Как выбрать тонировочную пленку на авто: на что обратить внимание

Прежде всего следует обратить внимание на тип пленки. Наиболее долговечными считаются металлизированные пленки. Их срок эксплуатации достигает 5-7 лет благодаря специальному составу с микрочастицами металла. Такие пленки эффективно отражают солнечные лучи, защищая салон от перегрева.

Другим важным фактором является цвет пленки и уровень светопропускания. Чем темнее оттенок, тем меньше солнечного света проникает в салон. Однако следует помнить, что в Украине запрещено использовать пленки со светопропусканием ниже 75% для лобового стекла и ниже 70% для остальных окон.

Отдельно следует упомянуть о зеркальных тонировочных пленках, полностью не пропускающих свет. Их использование на территории Украины категорически запрещено из-за значительного ухудшения обзорности для водителя и опасности для других участников дорожного движения (создают блики, провоцируя аварийные ситуации).

Кроме металлизированных, существуют также обычные пленки на основе полиэтилентерефталата (ПЭТ). Они стоят дешевле, но и срок службы составляет около 3-5 лет. Еще одним вариантом являются атермальные пленки, отражающие инфракрасные лучи, препятствуя нагреву салона.

Наконец, при выборе тонировочной пленки нельзя упускать из виду ее производителя. Предпочтение следует отдавать проверенным мировым брендам, гарантирующим высокое качество своей продукции.

Итак, выбор идеальной тонировочной пленки требует тщательного анализа различных факторов. Учитывая тип пленки, ее оптические характеристики и производителя, вы сможете создать в салоне комфортные условия для вождения даже в жаркое летнее время.

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