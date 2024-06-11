Не тратьте зря силы: если авто тонет, вы сможете открыть дверь только в этих 2 случаях

Это должен помнить каждый

Ситуация, когда автомобиль оказывается в водоеме, крайне опасна и требует быстрых и решительных действий. Однако часто водители на панике дергают ручки двери, пытаясь их открыть, чтобы выбраться.

Они тратят на это ценные секунды, не зная, что открыть дверь тонущей машины удастся лишь в двух случаях. Рассказываем о них поподробнее.

Как открыть тонущую дверь авто: простая инструкция

Во-первых, открыть дверь получится, если вы успеете сделать это в течение нескольких первых секунд после погружения в воду. А лучше это сделать до этого. Ведь пока еще не установился перепад давления между салоном и окружающей средой, дверь можно открыть без особого труда.

Второй случай – когда автомобиль полностью затонул и салон заполнился водой. При таком состоянии давление как внутри, так и снаружи авто выровнялось, и дверь снова можно будет открыть.

Однако, во всех других ситуациях ваши попытки открыть дверь транспортного средства будут тщетны. Ведь с каждой секундой давление воды извне на них будет только расти, не давая возможности растворить их настежь. Тратить на это свои усилия – значит бесцельно терять драгоценное время.

Вместо того чтобы исчерпывать силы на открытие двери, нужно сосредоточиться на поиске альтернативных путей спасения. Следует попытаться разбить окно с помощью имеющихся под рукой предметов. Еще лучше – если в автомобиле есть специальный молоток для экстренной разбивки стекла. Кстати, эксперты рекомендуют его иметь в салоне авто. Этот инструмент должен быть надежно закреплен, чтобы не создать опасности при движении или ДТП.

Так что в случае попадания в критическую ситуацию с начавшим тонуть автомобилем запомните – ваши шансы на спасение будут мизерными, если вы начнете пытаться открывать дверь в неподходящее время. Лучше сосредоточиться на быстром поиске других возможностей выбраться наружу.

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