Не витрачайте даремно сили: якщо авто тоне, ви зможете відкрити двері лише в цих 2 випадках

Це має пам'ятати кожен

Ситуація, коли автомобіль опиняється у водоймі, є вкрай небезпечною та вимагає швидких і рішучих дій. Проте часто водії ну паніці шарпають ручки дверей, намагаючись їх відчинити, аби вибратися.

Вони витрачають на це цінні секунди, не знаючи, що відкрити двері машини, яка тоне, вдасться лише у двох випадках. Розповідаємо про них детальніше.

Як відчинити двері авто, яке тоне: проста інструкція

По-перше, відкрити двері вийде, якщо ви встигнете це зробити протягом кількох перших секунд після занурення у воду. А краще це зробити до цього. Адже поки ще не встановився перепад тиску між салоном і навколишнім середовищем, двері можна відчинити без особливих зусиль.

Другий випадок – коли автомобіль повністю затонув, і салон заповнився водою. За такого стану тиск як всередині, так і зовні авто вирівнявся, і двері знову можна буде відчинити.

Проте, у всіх інших ситуаціях ваші спроби відкрити двері транспортного засобу будуть марними. Адже з кожною секундою тиск води ззовні на них лише зростатиме, не даючи можливості розчинити їх навстіж. Витрачати на це свої зусилля – означає безцільно гаяти дорогоцінний час.

Замість того, щоб вичерпувати сили на відчинення дверей, потрібно зосередитися на пошуку альтернативних шляхів порятунку. Варто спробувати розбити вікно за допомогою наявних під рукою предметів. Ще краще – якщо в автомобілі є спеціальний молоток для екстреного розбивання скла. До речі, експерти рекомендують його мати. Цей інструмент має бути надійно закріпленим, щоб не створити небезпеки під час руху чи ДТП.

Тож у разі потрапляння в критичну ситуацію з автомобілем, який почав тонути, запам'ятайте – ваші шанси на порятунок будуть мізерними, якщо ви почнете намагатися відкривати двері у невідповідний час. Краще зосередитися на швидкому пошуку інших можливостей вибратися назовні.

Раніше "Телеграф" писав, як вибрати найкращу тонувальну плівку для авто, щоб вона служила від 5 до 7 років. Адже на ринку представлений широкий асортимент продукції, що різниться за характеристиками та терміном служби.