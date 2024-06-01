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Чтобы не заглохнуть и не раздолбать подвеску: как правильно проезжать "лежачие полицейские" на механике и автомате

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Как нужно проезжать "лежачие" полицейские
Как нужно проезжать "лежачие" полицейские. Фото freepik.com

Соблюдение этих простых правил поможет избежать неприятностей на дороге и продлить срок службы автомобиля

"Лежачие полицейские" – это дорожные возвышения, предназначенные для уменьшения скорости автомобилей в определенных зонах. Они являются распространённым элементом городской инфраструктуры и призваны повысить безопасность пешеходов.

Однако они могут стать вызовом для водителей, особенно если неправильно преодолеть их. Это часто приводит к повреждению автомобиля. Поэтому следует понимать, как правильно проезжать "лежачие полицейские" на автомобилях с механической и автоматической коробками передач, а также логические требования ко всем водителям.

Общие советы для всех типов автомобилей

Независимо от типа коробки, подъезжая к "лежащему полицейскому", необходимо снизить скорость до 15-20 км/ч. Это поможет избежать повреждений подвески и шин.

Равномерное движение – ваш гарант безопасности. После снижения скорости двигайтесь плавно, без резких торможений или ускорений. Убедитесь, что все колеса одновременно проезжают через "лежащего полицейского". Это снижает риск перекоса автомобиля и минимизирует нагрузку на подвеску.

Проезд "лежачих полицейских" на механической коробке передач

При подъезде к "лежачему полицейскому" снизьте передачу до первой или второй. Это позволит лучше контролировать скорость автомобиля и избежать рывков. Используйте торможение двигателем для плавного снижения скорости. Отпустите педаль газа заранее и разрешайте автомобилю замедлиться на передаче. Далее плавно преодолейте препятствие. Подъезжая к "полицейскому", нежно отпустите педаль сцепления, сохраняя минимальную скорость. Это обеспечит равномерное движение через "лежащего полицейского".

Проезд "лежачих полицейских" на автоматической коробке передач

Подъезжая к "лежащему полицейскому", сбавьте скорость с помощью плавного нажатия на педаль тормоза. Автоматическая коробка передач сама адаптирует передачу к пониженной скорости. После снижения скорости поддерживайте ее постоянное значение (не тормозите и не газуйте больше), чтобы плавно проехать помеху.

На автомате важно избегать резких ускорений или торможений во время проезда через "лежащего полицейского". Это снижает нагрузку на трансмиссию и подвеску.

Проезд "лежачих полицейских" требует осторожности и внимания водителя, независимо от типа коробки. Снижение скорости, плавное управление и соблюдение правил движения помогут сохранить ваш автомобиль в надлежащем состоянии и обеспечить комфортный проезд через эти препятствия.

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