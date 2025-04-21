Путин углубил сотрудничество с Ираном одной подписью: что теперь получит Россия

Сотрудничество стран и до подписания договора было достаточно тесным

В понедельник, 21 апреля, российский лидер Владимир Путин подписал закон о ратификации договора о стратегическом партнёрстве с Ираном. Сам договор был подписан еще 17 января 2025 года, но теперь он одобрен на государственном уровне РФ.

Об этом сообщают росСМИ. Целью договора является расширение экономического сотрудничества, смягчение последствий санкций США и укрепление военного и политического партнёрства.

Согласно официальным данным, соглашение должно регулировать отношения между Россией и Ираном в течении ближайших 20 лет. По истечению этого срока договор можно продлить на последующие пятилетние периоды.

Закон о ратификации договора о стратегическом партнёрстве с Ираном

В документе приведено 47 статей, которые посвящены сотрудничеству в области технологий, информации и кибербезопасности, сотрудничеству в области мирной ядерной энергетики, борьбе с терроризмом, региональному сотрудничеству, проблемам охраны окружающей среды, борьбе с отмыванием денег и организованной преступностью.

Что предусматривают статьи договора

Отметим, что, согласно 3 статье документа, если одна из сторон подвергнется нападению, другая не должна оказывать никакой помощи агрессору. Также Москва и Тегеран обязуются воздерживаться от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга.

Статьи 4-6 регулируют военное и военно-техническое сотрудничество, включая обмен информацией между спецслужбами, проведение совместных учений и взаимодействие в сфере военно-технического сотрудничества.

Эти пункты, как считают эксперты, открывают России путь для использования территорий Ирана с целью поддержания некоторых операций РФ в Северной Африке и на Ближнем Востоке. В то же время, как пишет ВВС, теперь Россия и Иран могут беспрепятственно обмениваться оружием и технологиями.

В статье 20 прописаны механизмы развития финансового сотрудничества. Москва и Тегеран договорились о создании современной платежной инфраструктуры, независимой от третьих государств, переходе на двусторонние расчеты в национальных валютах.

Статьи с 28 по 37 охватывают сотрудничество в сферах здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта и молодежных обменов.

Отметим, что сотрудничество России и Ирана и до подписания договора было достаточно тесным, а теперь, после его ратификации, оно просто будет предусмотрено и официальным документом. В то же время оценить реальные последствия такой кооперации и совместного развития, скорее всего, можно будет только спустя время.

Ранее "Телеграф" писал, что Соединенные Штаты 16 апреля ввели новые санкции, направленные на импортеров иранской нефти в Китае. Таким образом, Вашингтон накануне переговоров с Ираном, посвященных новому "ядерному соглашению" пытается усилить давление на Тегеран, чтобы заставить его согласиться на американские условия.