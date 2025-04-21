Умер нардеп от бывшей ОПЗЖ: кто он и чем запомнился

Пока причины его смерти неизвестны

Народный депутат Украины IX созыва Владимир Мороз скончался 21 апреля. Парламентарий был известен своей деятельностью в энергетической сфере, политическим путем от партии "ОПЗЖ" до группы "Восстановление Украины".

Об этом сообщила Верховная Рада. Как отметили в посте, чиновник возглавлял подкомитет по электроэнергетике и транспортировке электроэнергии Комитета ВРУ по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг.

"Выражаем искренние соболезнования его семье и близким!", – говорится в сообщении.

Мужчина скончался на 57 году жизни. Пока причины его смерти неизвестны.

Что известно о Владимире Морозе

Согласно данным из открытых источников, он родился в городе Курахово Донецкой области. В разные периоды своей жизни работал на Кураховской теплоэлектростанции, а также временно исполнял обязанности главы Марьинской районной государственной администрации.

В 2019 году он стал народным депутатом Украины, избранным от политической партии "ОПЗЖ". А после запрета пророссийской партии в 2022 году чиновник присоединился к новообразованному депутатскому объединению "Восстановление Украины".

В 2020 году Мороз был среди инициаторов представления в Конституционный Суд Украины, в котором ставился вопрос о соответствии Конституции отдельных положений антикоррупционного законодательства. В результате этого представления суд принял решение, которым было отменено обязательное электронное декларирование и уголовная ответственность за предоставление недостоверной информации в декларациях.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Папа Римский Франциск, в течение длительного времени сражавшийся с тяжелой болезнью, умер 21 апреля в возрасте 88 лет.