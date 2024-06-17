Экономный гигант: новый внедорожник от GAC Trumpchi потребляет всего 5 л на 100 км при запасе хода 1215 км.

Новые модели предлагают ряд улучшений и инноваций

Китайская автомобильная промышленность постоянно прогрессирует, представляя на мировые рынки все более совершенные и инновационные модели. Так, один из крупнейших производителей делает апгрейт двух самых популярных гибридных моделей, подчеркивающих стремление компании к лидерству на рынке электрифицированных авто.

Компания GAC Trumpchi, подразделение ведущего китайского автопроизводителя Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. (GAC), выпустила два новых варианта своего средне-большого плагин-гибридного внедорожника ES9 – PRO+ и MAX+. Новые модели предлагают ряд улучшений по сравнению со своими предшественниками, сохраняя при этом неизменными экстерьер и интерьер.

Какие обновления получили авто

Версия PRO+ теперь может похвастаться проекционным дисплеем AR-HUD, панорамным электрическим люком со шторкой и звукоизолирующим лобовым стеклом. Водитель получит подогрев руля и беспроводную зарядку для смартфона. Салон стал еще более роскошным благодаря кожаным сиденьям с функциями массажа и вентиляции, подогревом второго ряда и электрически складными сиденьями третьего ряда.

MAX+ пошел еще дальше в направлении безопасности и комфорта. Противотуманные фары и система автоматического затемнения дальнего света улучшат видимость в сложных погодных условиях. Дополнительные подушки безопасности и системы предотвращения столкновений повысят уровень защиты пассажиров. А система распознавания лиц и жестов и цифровой ключ Bluetooth добавят удобство в управлении автомобилем.

Однако настоящим сердцем ES9 остается гибридная силовая установка с мощным 2,0-литровым турбодвигателем, электромотором и аккумулятором емкостью 25,57 кВт*ч. Суммарная мощность системы достигает 274 кВт, а крутящий момент – 630 Нм. Благодаря этому ES9 может преодолеть до 143 км только на электротяге, а общий запас хода составляет впечатляющие 1215 км при расходе 6,18 л/100 км после разрядки аккумулятора.

GAC Group продолжает уверенно шагать по пути инноваций и электрификации. В мае 2024 года компания реализовала 178,5 тысяч автомобилей, что на 23,7% больше, чем месяцем ранее. Обновленные версии ES9 станут очередным шагом по укреплению позиций GAC на рынке традиционных и электрифицированных автомобилей.

Ранее Телеграф писал, что Китай становится новым автомобильным центром мира. Страна заняла третье место по общему числу проданных автомобилей.