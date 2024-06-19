Новые BMW Х3 с двумя двигателями будут стоить менее 50 тысяч долларов: когда гибрид доберется до Украины

Они по всей вероятности могут произвести фурор на рынке

BMW X3 2025 года – это четвертое поколение компактного роскошного внедорожника-кроссовера BMW (теперь BMW его называет среднеразмерным кроссовером). По сравнению с предшественником, он имеет поляризационный новый язык дизайна с более длинной, более широкой и более низкой позицией.

Внешний вид может похвастаться смелой передней панелью с большой решеткой радиатора, изящными характерными линиями и заметными расширителями крыльев, а задняя часть имеет изогнутые двери багажника и Т-образные задние фонари. Об этом пишет Аutoevolution.

Интерьер и техника

Интерьер автомобиля выполнен в традиционном стиле – с большим изогнутым дисплеем и панелью взаимодействия под ним. Он обладает новой операционной системой BMW на базе Android 9 (iDrive 9) с облачной навигацией, функцией дополненной реальности и персональным помощником. Салон обтянут тканью из переработанного полиэстера, подогрев сидений с перфорированной обивкой Veganza и увеличенное пространство для багажа.

Трансмиссия и производительность

X3 30 xDrive оснащен 2,0-литровым рядным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и 48-вольтовой системой мягкого гибрида, выдающей 255 л.с. Время разгона до 100 км/ч составляет 6,0 секунды. X3 M50 xDrive оснащен 3,0-литровым рядным 6-цилиндровым двигателем с турбонаддувом и 48-вольтовой системой мягкого гибрида, генерирующей 393 л.с., а время разгона 0-100 км/ч составляет 4,4 секунды.

Обе модели имеют повышенную жесткость, более широкую колею и усовершенствованную подвеску для улучшения управляемости и стабильности. M50 xDrive также оснащен адаптивной подвеской M Sport, сменным спортивным рулевым управлением, тормозами M Sport и дифференциалом M Sport.

Цены и доступность

Ожидается, что цена BMW X3 в 2025 году незначительно вырастет по сравнению с текущей моделью, базовая модель оценивается примерно в 50 000 долларов. Производство планируется начать в четвертом квартале 2024 г., причем стоимость X3 30 xDrive стартует от 49 500 долларов США, а M50 xDrive – от 64 100 долларов США. Первые заказы покупатели, как ожидается, смогут получить в начале 2025 года. В Украину традиционно автомобили бренда прибывают позже, не ранее чем через полгода после начала продаж на местном рынке.

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