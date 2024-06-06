Впервые в истории BMW планирует выпустить 700-сильный электрический универсал

BMW планирует выпустить полностью электрический высокопроизводительный универсал M3

Баварский автогигант BMW планирует расширить линейку высокопроизводительных электромобилей M и выпустить полностью электрическую версию "заряженного" универсала M3. Новинка станет электрической версией культового спортивного универсала BMW M3 Touring. При этом она не будет гибридом, а получит полностью электрическую силовую установку, разработанную специалистами подразделения BMW M GmbH. Ранее Kia проапгрейдила свой первый аккумуляторный кроссовер, чтобы он оставался конкурентоспособным во все более сложном сегменте.

Согласно информации Motor1, новинка будет построена на базе электрического седана i5, который должен дебютировать в 2024 году. Новый "горячий" универсал получит фирменную трансмиссию M xDrive с двумя электромоторами — по одному на каждой оси.

Суммарная отдача силовой установки составит около 735 л.с. и 1000 Нм крутящего момента. Это позволит электрическому M3 Touring разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за 3 секунды, что сделает его одним из самых быстрых универсалов. Запас хода на одном заряде аккумуляторной батареи пока не разглашается, но ожидается, что он превысит 500 км по циклу EPA. Также в арсенале новинки будет система быстрой зарядки мощностью до 350 кВт.

Помимо выдающейся динамики, электрический аналог BMW M3 Touring получит спортивную подвеску, мощные тормоза и агрессивный аэродинамический обвес в фирменном стиле M. В салоне будут установлены ковшеобразные сиденья и цифровая панель приборов. Он станет одним из первых серийных электромобилей BMW M и составит конкуренцию таким моделям, как Porsche Taycan Sport Turismo и будущий Audi RS6 e-tron. Таким образом, BMW продолжает электрификацию своей высокопроизводительной линейки, предлагая клиентам экологичные, но при этом невероятно мощные и динамичные автомобили.

Однако это произойдет не в ближайшее время. BMW объявила, что выпустит 3-ю серию на базе Neue Klasse в 2026 году, а электрический M3 ожидается в 2027 году. Логика подсказывает, что универсал появится после седана, поэтому вряд ли он поступит в продажу раньше 2028 года.

Ранее "Телеграф" писал, что BMW начал снижать цены на свои "электрички". Виной всему – большая конкуренция.