Автотролінг найвищого рівня: як тренд Hawk Tuah вдарив по Volkswagen (відео)

Слоган Volkswagen вирішили захейтити

У соціальних мережах стрімко набирає популярності відео з неоднозначною порадою інтимного характеру. Фраза "Hawk Tuah" стала вірусною, породивши хвилю мемів та музичних реміксів.

Несподівано ця ситуація зачепила навіть автомобільну індустрію, ставши інструментом критики одного з провідних брендів. Про тренд спершу розповіли у The Daily Star.

На YouTube-каналі Tim & Dee TV з'явилось інтерв'ю, де випадкову перехожу запитали про особливий прийом, який надзвичайно подобається чоловікам в інтимних стосунках. Точніше про один рух, який щоразу змушує чоловіка божеволіти. Відповідь дівчини була неочікуваною: "Ти маєш сказати "Hawk Tuah" і плюнути на цю штуку". Сама фраза Hawk Tuah ніяк не перекладається і просто є звуконаслідуванням плювка.

Як це стосується авто?

Креативні користувачі мережі знайшли спосіб використати це відео для критики популярного автобренду Volkswagen. Вони створили відеомонтаж, де після сцени з плювком з'являється логотип Volkswagen та їхній відомий слоган "Das Auto" (що означає "Автомобіль" німецькою). Далі слідує підбірка жартівливих відео про несправності автомобілів цієї марки.

Варто зазначити, що слоган "Das Auto" використовувався Volkswagen з 2007 по 2015 рік як частина глобальної маркетингової стратегії. Компанія відмовилася від нього після скандалу з дизельними двигунами, відомого як "дизельгейт".

Що відомо про дівчину — автора Hawk Tuah

Цікаво, що особа дівчини, яка дала інтерв'ю, залишалась невідомою, проте згодом її знайшли. На момент публікації оригінальне відео в TikTok зібрало понад 10 мільйонів переглядів.

Це Хейлі Велч з Нешвілла, штат Теннессі, яка вже почала монетизувати свою популярність через випуск фірмових товарів.

Після того як OutKick ідентифікував Хейлі, вона розпочала співпрацю з місцевою компанією Fathead Threads для створення власної лінії головних уборів.

Представник Fathead Threads, Джейсон Потіте, повідомив у Facebook про деталі співпраці, зазначивши, що отримав дозвіл на виробництво капелюхів від Хейлі, яка отримуватиме частку від прибутку.

Компанія оприлюднила фотографії, на яких Велч підписує два види капелюхів: один зі шкіряною нашивкою, інший з вишивкою. Ці товари вже доступні для придбання, що дозволяє Хейлі капіталізувати свою раптову популярність.

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