Нельзя даже авто остановить на обочине: в одной из областей ввели жесткие ограничения

Ограничения введены в пограничной полосе в пределах восьми территориальных общин

В границах Ужгородского района введены дополнительные ограничения. Отныне будет запрещена даже остановка на обочине дороги, если только речь не идет о технических неисправностях.

Информацию об этом сообщили на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы (ГПСУ) Украины. Такое решение было принято с целью предотвращения правонарушений в пограничной полосе.

Отмечается, что временные режимные ограничения введены в пограничной полосе в пределах Ставненской, Костринской, Великоберезнянской, Дубриницко-Малоберезнянской, Оноковской, Холмковской, Сюртовской, Чопской территориальных общин Ужгородского района.

В пограничной полосе в пределах района запрещено:

пребывание лиц и производства работ вне населенных пунктов, пребывание лиц и транспортных средств на дорогах, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе и движение по ним в темное время суток (с 22:00 до 05:00).

остановка транспортных средств на обочине дорог вне установленных автомобильных стоянок. Исключением являются технические неисправности;

перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих на то разрешений;

использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и на транспортных средствах специализированного назначения;

использование и осуществление полетов легкомоторных летательных аппаратов.

В ГПСУ подчеркнули, что что действие ограничений не распространяется на:

должностных или должностных лиц государственных органов,

органов местного самоуправления,

правоохранительных органов,

органов гражданской защиты,

военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины,

работников коммунальных служб,

экстренной (скорой) медицинской помощи,

субъектов государственной и коммунальной собственности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Закарпатье несколько десятков украинцев на грузовике прорвали границу.