Нельзя даже авто остановить на обочине: в одной из областей ввели жесткие ограничения
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Ограничения введены в пограничной полосе в пределах восьми территориальных общин
В границах Ужгородского района введены дополнительные ограничения. Отныне будет запрещена даже остановка на обочине дороги, если только речь не идет о технических неисправностях.
Информацию об этом сообщили на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы (ГПСУ) Украины. Такое решение было принято с целью предотвращения правонарушений в пограничной полосе.
Отмечается, что временные режимные ограничения введены в пограничной полосе в пределах Ставненской, Костринской, Великоберезнянской, Дубриницко-Малоберезнянской, Оноковской, Холмковской, Сюртовской, Чопской территориальных общин Ужгородского района.
В пограничной полосе в пределах района запрещено:
- пребывание лиц и производства работ вне населенных пунктов, пребывание лиц и транспортных средств на дорогах, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе и движение по ним в темное время суток (с 22:00 до 05:00).
- остановка транспортных средств на обочине дорог вне установленных автомобильных стоянок. Исключением являются технические неисправности;
- перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих на то разрешений;
- использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и на транспортных средствах специализированного назначения;
- использование и осуществление полетов легкомоторных летательных аппаратов.
В ГПСУ подчеркнули, что что действие ограничений не распространяется на:
- должностных или должностных лиц государственных органов,
- органов местного самоуправления,
- правоохранительных органов,
- органов гражданской защиты,
- военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины,
- работников коммунальных служб,
- экстренной (скорой) медицинской помощи,
- субъектов государственной и коммунальной собственности.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Закарпатье несколько десятков украинцев на грузовике прорвали границу.