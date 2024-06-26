Укр

Нельзя даже авто остановить на обочине: в одной из областей ввели жесткие ограничения

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Автор
ГПСУ Новость обновлена 26 июня 2024, 15:11

Ограничения введены в пограничной полосе в пределах восьми территориальных общин

В границах Ужгородского района введены дополнительные ограничения. Отныне будет запрещена даже остановка на обочине дороги, если только речь не идет о технических неисправностях.

Информацию об этом сообщили на Facebook-странице Западного регионального управления Госпогранслужбы (ГПСУ) Украины. Такое решение было принято с целью предотвращения правонарушений в пограничной полосе.

Отмечается, что временные режимные ограничения введены в пограничной полосе в пределах Ставненской, Костринской, Великоберезнянской, Дубриницко-Малоберезнянской, Оноковской, Холмковской, Сюртовской, Чопской территориальных общин Ужгородского района.

В пограничной полосе в пределах района запрещено:

  • пребывание лиц и производства работ вне населенных пунктов, пребывание лиц и транспортных средств на дорогах, которые отсутствуют в реестре автомобильных дорог и ведут к государственной границе и движение по ним в темное время суток (с 22:00 до 05:00).
  • остановка транспортных средств на обочине дорог вне установленных автомобильных стоянок. Исключением являются технические неисправности;
  • перевозка в транспортных средствах оружия и любых средств активной обороны без соответствующих на то разрешений;
  • использование приборов ночного видения, тепловизионной техники, радиостанций, кроме установленных на специальной технике и на транспортных средствах специализированного назначения;
  • использование и осуществление полетов легкомоторных летательных аппаратов.

В ГПСУ подчеркнули, что что действие ограничений не распространяется на:

  • должностных или должностных лиц государственных органов,
  • органов местного самоуправления,
  • правоохранительных органов,
  • органов гражданской защиты,
  • военнослужащих Вооруженных Сил Украины и других военных формирований, образованных в соответствии с законами Украины,
  • работников коммунальных служб,
  • экстренной (скорой) медицинской помощи,
  • субъектов государственной и коммунальной собственности.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что на Закарпатье несколько десятков украинцев на грузовике прорвали границу.

Теги:
#Украина #Закарпатье #Ужгород #Граница #Ограничения