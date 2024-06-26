В Японии впервые задержали водителя электрочемодана: что он нарушил

Этот вид транспорта становится все более популярным.

В Осаке, Япония, произошел беспрецедентный случай: местная полиция впервые задержала водителя электрочемодана. Неожиданно для всех нарушительницей оказалась туристка из Китая.

Она была искренне удивлена, что ее действия могут быть противозаконными. Об этом пишет издание Kyodonews.

За что оштрафовали водитель электрочемодана

Хотя для управления этим инновационным средством передвижения не нужны водительские права, его использование на улицах города строго запрещено из-за несоответствия стандартам безопасности дорожного движения. Этот инцидент вызвал оживленную дискуссию по поводу регулирования новых форм микромобильности.

Электрочемоданы, которые недавно приобрели незаурядную популярность в Японии, несмотря на свою высокую стоимость (около 1000 долларов США), по факту являются гибридом обычного багажа и электроскутера. Эти устройства можно, как обычно, катить за собой, так и использовать как транспортное средство, активировав особый режим с выдвижным рулем и подножками.

Технические характеристики электрочемодана

максимальная скорость достигает 13 км/ч;

дальность поездки на одном заряде – до 10 км;

способность выдерживать нагрузку до 100 кг;

собственный вес – примерно 18 кг;

наличие USB-порта для зарядки мобильных устройств.

Осакский инцидент – не единичный случай столкновения инноваций с законодательством. Подобные ситуации уже возникали в Китае и США, что свидетельствует о глобальном характере проблемы.

В Украине пока не зафиксированы случаи задержания за использование электрочемодана. Однако, учитывая мировые тенденции, эксперты задают вопрос: не пора ли законодательству адаптироваться к новым реалиям микромобильности и внести соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях?

Ранее "Телеграф" писал, что в Ирпене подростки на электросамокате влетели в авто, но протокол получил водитель. Несовершеннолетняя девочка получила травмы.