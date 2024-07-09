Багато хто навіть не здогадується: навіщо в автобусах і трамваях встановлюють дошку, схожу на прасувальну

Вертикальна дошка в автобусах, тролейбусах і трамваях — це спеціально обладнане місце для певної категорії пасажирів

У сучасному громадському транспорті можна помітити цікаву деталь — вертикальну дошку, яка на перший погляд виглядає як прасувальна. Однак ця конструкція відіграє важливу роль у забезпеченні комфорту та безпеки для певної категорії пасажирів.

Суспільство поступово усвідомлює важливість створення рівних можливостей для всіх громадян, незалежно від їхніх фізичних особливостей. Такі елементи в громадських місцях роблять присутність людей з інвалідністю у повсякденному житті міста звичною.

Призначення вертикальної дошки

Вертикальна дошка, яку можна побачити в автобусах, тролейбусах та трамваях, насправді є спеціально обладнаним місцем для пасажирів з інвалідністю, які пересуваються на кріслах-візках. Ця конструкція виконує кілька важливих функцій:

Захист голови пасажира під час різкого гальмування.

Забезпечення стабільності крісла-візка під час руху.

Створення комфортної опори для спини.

Поруч з вертикальною дошкою зазвичай встановлені додаткові поручні та підлокітники. А у деяких транспортних засобах облаштовані паски безпеки. Це обладнання дозволяє пасажиру з інвалідністю надійно закріпити своє крісло-візок, запобігаючи його руху по салону під час поїздки.

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