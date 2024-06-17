Более 2 миллионов гривен штрафов всего в одной области за неделю: Укртрансбезопасность усилила контроль на дорогах

Только через неделю рейдов водителей оштрафовали на заоблачную сумму

Укртрансбезопасность продолжает неустанную борьбу за безопасность на автодорогах Буковины. Усиленные меры контроля на дорогах Черновицкой области направлены на обеспечение соблюдения установленных норм и правил перевозок пассажиров и грузов. Ведь от этого напрямую зависит сохранение дорожной инфраструктуры и безопасность всех участников дорожного движения.

В первой неделе бескомпромиссных рейдов инспекторы Укртрансбезопасности обнаружили многочисленные случаи несоблюдения правил перевозок. В частности, зафиксирована перевозка без надлежащих документов, несоблюдение режима труда и отдыха водителями, а также эксплуатация транспортных средств с превышением разрешенных габаритно-весовых параметров.

Масштабные правонарушения

За неделю составлено 776 протоколов об административных правонарушениях, в том числе:

411 протоколов — относительно пассажирских перевозок,

365 протоколов — по грузоперевозкам.

Четыре грузовика с признаками перегруза были сопровождены в пункты габаритно-весового контроля для установления фактических параметров. Три транспортных средства были заблокированы из-за отказа устранить нарушения или проехать в соответствующие пункты. Согласно постановлению Кабмина от 19.05.2023 № 513, Укртрансбезопасность имеет право сопровождать грузовики с вероятной перегрузкой до 50 км и блокировать их движение в случае отказа исправить ситуацию.

Значительные штрафные санкции

Общая сумма штрафов, наложенных за выявленные нарушения, составила 2 557 650 гривен. Укртрансбезопасность настойчиво призывает перевозчиков неукоснительно соблюдать законодательство и добросовестно осуществлять хозяйственную деятельность. Это позволит сохранить автодороги, избежать непредвиденных расходов и сохранить должную деловую репутацию.

Ранее "Телеграф" писал, что перевозчика в Прикарпатье оштрафовали на 68 тыс. грн. К сожалению, такой случай не единичный.