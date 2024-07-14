Его часто не берут в расчет: этот цвет авто назвали самым практичным

Почему цвет имеет такое большое значение и какие оттенки считаются наиболее практичными

В мире автомобилей выбор цвета — это не только вопрос эстетики, но и практичности. Цвет автомобиля может влиять на множество факторов: от температуры в салоне до видимости на дороге и даже стоимости при перепродаже.

Многие водители задаются вопросом, какой же цвет наиболее практичен и универсален. Автоэксперты пришли в этом к однозначному мнению.

Белый цвет — король практичности

Белый цвет часто называют самым практичным выбором для автомобиля, и на это есть веские причины. Одна из них – температурный комфорт.

Как показал эксперимент, температура на поверхности белого автомобиля достигала на солнце 39°C, в то время как на черном — 59°C. Эта разница в 20°C существенно влияет на комфорт водителя и пассажиров. Белый цвет отражает солнечные лучи, что помогает сохранять прохладу в салоне и снижает нагрузку на систему кондиционирования.

Белые автомобили лучше заметны в различных погодных условиях, что повышает безопасность движения. Также, вопреки распространенному мнению, на белом цвете менее заметны мелкие царапины и сколы.

Мифы о белом цвете

Существует мнение, что белый цвет непрактичен из-за того, что на нем якобы лучше видна грязь. Однако это не совсем так. На самом деле, грязь одинаково заметна на автомобилях любого цвета, просто на белом она менее контрастна.

Другие практичные цвета

Помимо белого, к практичным цветам можно отнести:

светло-серебристый;

светло-голубой;

светло-зеленый.

Эти цвета также обладают хорошими отражающими свойствами и менее подвержены нагреву на солнце. Как мы видим, белый и светлые оттенки предлагают оптимальное сочетание комфорта, безопасности и легкости в уходе.

Ранее "Телеграф" писал, что цвет авто может стать поводом для штрафа. По законодательству Украины, цвет транспортного средства должен строго соответствовать регистрационным данным.