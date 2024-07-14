Його часто не беруть до уваги: цей колір авто назвали найпрактичнішим

Чому колір має таке велике значення і які відтінки вважають найбільш практичними

У світі автомобілів вибір кольору – це не лише питання естетики, а й практичності. Колір автомобіля може впливати на безліч факторів: від температури в салоні до видимості на дорозі і навіть вартості перепродажу.

Багато водіїв задаються питанням, який колір найбільш практичний і універсальний. Автоексперти дійшли до цього однозначної думки.

Білий колір — король практичності

Білий колір часто називають найпрактичнішим вибором для автомобіля, і на це є вагомі причини. Одна з них – температурний комфорт.

Як показав експеримент, температура на поверхні білого автомобіля досягала на сонці 39°C, тоді як на чорному — 59°C. Ця різниця у 20 ° C істотно впливає на комфорт водія та пасажирів. Білий колір відбиває сонячне проміння, що допомагає зберігати прохолоду в салоні та знижує навантаження на систему кондиціювання.

Білі автомобілі краще помітні за різних погодних умов, що підвищує безпеку руху. Також, всупереч поширеній думці, на білому кольорі менш помітні дрібні подряпини та сколи.

Міфи про білий колір

Існує думка, що білий колір непрактичний через те, що на ньому нібито краще видно бруд. Однак, це не зовсім так. Насправді бруд однаково помітний на автомобілях будь-якого кольору, просто на білому він менш контрастний.

Інші практичні кольори

Крім білого, до практичних кольорів можна віднести:

світло-сріблястий;

світло блакитний;

світло зелений.

Ці кольори також мають хороші відбивні властивості та менш схильні до нагрівання на сонці. Як ми бачимо, білий та світлі відтінки пропонують оптимальне поєднання комфорту, безпеки та легкості у догляді.

Раніше "Телеграф" писав, що колір авто може стати приводом для штрафу. За законодавством України, колір транспортного засобу має суворо відповідати реєстраційним даним.