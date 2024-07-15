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Нажмите эту кнопку после включения кондиционера в авто: секрет более эффективного охлаждения салона от профессионала

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Практические советы для разных моделей авто
Практические советы для разных моделей авто. Фото pinterest.com

Известный автоэксперт поделился в видео простой, но действенной инструкцией по правильному использованию кондиционера

В жаркие летние дни кондиционер в автомобиле становится незаменимым помощником. Однако, не все водители знают, как правильно им пользоваться для максимальной эффективности. Ведь если кондиционер сломается, охладить автомобиль будет непросто.

Автоэксперт поделился пошаговой инструкцией с видео, которая поможет вам охладить салон авто быстро и правильно. Популярность этого видео свидетельствует о высоком спросе на практические советы по эксплуатации автомобилей, особенно в условиях жаркого лета.

Шаг 1: включаем кондиционер

Прежде всего найдите кнопку "Кондиционер" на панели управления вашего автомобиля и нажмите ее. В большинстве современных автомобилей она расположена на центральной консоли или панели климат-контроля.

Шаг 2: открываем окна

Откройте все окна в автомобиле – это поможет выгнать горячий воздух, накопившийся в салоне. Рекомендуется открыть не только боковые окна, но и люк на крыше, если он есть.

Шаг 3: активируем режим рециркуляции

Найдите кнопку, которая закрывает заслонки воздухозаборника. Кнопка рециркуляции обычно обозначается символом автомобиля с круговой стрелкой внутри. В некоторых моделях она может быть отмечена как "REC" или "RECIRC". Рециркуляция позволит избежать поступления горячего воздуха с улицы в салон.

Шаг 4: закрываем окна

После того как горячий воздух вышел из салона, закройте все окна. Герметичность салона поможет быстрее достичь желаемой температуры и снизит нагрузку на систему кондиционирования.

Шаг 5: регулируем мощность

Теперь можно увеличить мощность кондиционера для достижения желаемой температуры. Оптимальная температура в салоне – около 22-24°C.

Эксперт отмечает, что ключевым моментом является активация режима рециркуляции воздуха. Эта функция не позволяет автомобилю забирать горячий воздух с улицы, что значительно повышает эффективность охлаждения салона.

Ранее Телеграф писал, как охладить авто в жару и сэкономить горючее. Поможет маленькая хитрость с кондиционером.

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