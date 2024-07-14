Больше так не делайте: 5 ошибок при запуске двигателя, которые постепенно убивают ваше авто

Это наиболее распространенные ошибки, которые допускают водители при запуске двигателя

Многие водители, сами того не осознавая, ежедневно совершают ошибки, которые могут сократить срок службы их автомобилей. Одна из них – неправильный запуск двигателя.

Это первый шаг в любой поездке, и хотя он кажется простым, грубые ошибки при запуске могут оказать значительное влияние на долговечность вашего автомобиля. Эксперты автомобильной отрасли поделились важными советами, которые помогут водителям сохранить автомобиль в отличном состоянии.

Как правильно запускать двигатель: советы водителям

Первое, на что стоит обратить внимание, это отказ от устаревшей привычки нажимать педаль газа перед запуском. В современных автомобилях это действие не только не нужно, но и может быть вредным. Электронные системы впрыска топлива самостоятельно регулируют его подачу при холодном запуске, поэтому дополнительное вмешательство водителя может нарушить этот процесс.

Также эксперты советуют пересмотреть подход к прогреву двигателя. Длительный прогрев на холостом ходу, который многие считают полезным, на самом деле может привести к повышенному износу деталей и перерасходу топлива. Вместо этого рекомендуется начать движение сразу после запуска, но первые километры ехать на низких оборотах, давая двигателю постепенно набрать рабочую температуру.

Еще один важный совет — не допускать полного истощения горючего в баке. Это может не только оставить вас на обочине, но серьезно повредить топливный насос и загрязнить топливную систему.

После интенсивной езды не следует сразу выключать двигатель. Дайте ему возможность поработать на холостом ходу 1-2 минуты для плавного охлаждения. Это особенно важно для турбированных двигателей.

Наконец, эксперты предостерегают от частых коротких поездок. Такой режим эксплуатации может привести к накоплению конденсата в системе выхлопа и моторном масле, что может привести к серьезным проблемам.

Следуя этим простым, но эффективным правилам, вы сможете значительно продлить срок службы вашего автомобиля, снизить риск неожиданных поломок и сэкономить на ремонте. Помните, что правильный уход за автомобилем начинается с момента запуска двигателя и продолжается в течение всей поездки.

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