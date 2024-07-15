Натисніть цю кнопку після увімкнення кондиціонера в авто: секрет ефективнішого охолодження салону від професіонала

Відомий автоексперт поділився у відео простою, але дієвою інструкцією з правильного використання кондиціонера

У спекотні літні дні кондиціонер в автомобілі стає незамінним помічником. Однак не всі водії знають, як правильно ним користуватися для максимальної ефективності. Адже якщо кондиціонер зламається, охолодити авто буде непросто.

Автоексперт поділився покроковою інструкцією з відео, яка допоможе вам охолодити салон авто швидко та правильно. Популярність цього відео свідчить про високий попит на практичні поради щодо експлуатації автомобілів, особливо в умовах жаркого літа.

Крок 1: вмикаємо кондиціонер

Перш за все, знайдіть кнопку "Кондиціонер" на панелі управління вашого автомобіля та натисніть її. У більшості сучасних автомобілів вона розташована на центральній консолі або на панелі клімат-контролю.

Крок 2: відчиняємо вікна

Відкрийте всі вікна в автомобілі – це допоможе вигнати гаряче повітря, яке накопичилося в салоні.Рекомендується відкрити не лише бічні вікна, але й люк на даху, якщо він є.

Крок 3: активуємо режим рециркуляції

Знайдіть кнопку, яка закриває заслінки повітрозабірника. Кнопка режиму рециркуляції зазвичай позначається символом автомобіля з круговою стрілкою всередині. У деяких моделях вона може бути позначена як "REC" або "RECIRC". Рециркуляція дозволить уникнути надходження гарячого повітря з вулиці в салон.

Крок 4: зачиняємо вікна

Після того, як гаряче повітря вийшло з салону, закрийте всі вікна. Герметичність салону допоможе швидше досягти бажаної температури та зменшить навантаження на систему кондиціонування

Крок 5: регулюємо потужність

Тепер можна збільшити потужність кондиціонера для досягнення бажаної температури. Оптимальна температура в салоні — близько 22-24°C.

Експерт наголошує, що ключовим моментом є активація режиму рециркуляції повітря. Ця функція не дозволяє автомобілю забирати гаряче повітря з вулиці, що значно підвищує ефективність охолодження салону.

Раніше "Телеграф" писав, як охолодити авто у спеку та заощадити пальне. Допоможе маленька хитрість з кондиціонером.