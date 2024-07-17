Об этом мало кто знает: как использовать подлокотник автомобиля в качестве холодильника

Как использовать центральный подлокотник в авто для охлаждения напитков и еды

Современные автомобили оснащены множеством скрытых функций, о которых мало кто знает. Одной из таких удивительных опций является возможность использования центрального подлокотника в качестве небольшого холодильника.

Оказывается, 90% людей даже не догадываются об этом! Но такая функция доступна в некоторых моделях авто и может существенно улучшить комфорт в поездках, особенно в жаркие дни.

Как использовать холодильник в центральном подлокотнике?

Такая опция позволяет поддерживать прохладу напитков и продуктов во время долгих поездок, делая ваше путешествие более комфортным. Вот, как правильно ею пользоваться:

Включите кондиционер: для начала необходимо включить кондиционер на центральной панели управления вашего автомобиля; Установите низкую температуру: затем выберите самую низкую температуру, которую поддерживает система кондиционирования; Откройте подлокотник: теперь откройте центральный подлокотник. Найдите маленькую ручку, расположенную внизу в неприметном месте; Настройте холодильник: поверните эту ручку против часовой стрелки, пока сверху не появится символ снежинки. Это означает, что холодильник начал работать. Положите напитки: положите внутрь подлокотника бутылку воды или любой другой напиток и дождитесь, пока он охладится.

Как насчет результатов?

Спустя 2 часа самое время проверить ваш импровизированный холодильник. Открыв подлокотник, вы увидите, что вода полностью замерзла. Теперь у вас всегда будет возможность освежиться холодным напитком, находясь в пути.

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