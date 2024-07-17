Про це мало хто знає: як використовувати підлокітник автомобіля як холодильник

Як використовувати центральний підлокітник в авто для охолодження напоїв та їжі

Сучасні автомобілі оснащені безліччю прихованих функцій, про які мало хто знає. Однією з таких дивовижних опцій є можливість використання центрального підлокітника як невеликий холодильник.

Виявляється, 90% людей навіть не здогадуються про це! Але така функція доступна в деяких моделях авто і може суттєво покращити комфорт у поїздках, особливо у спекотні дні.

Як використовувати холодильник у центральному підлокітнику?

Така опція дозволяє підтримувати прохолоду напоїв та продуктів під час довгих поїздок, роблячи вашу подорож комфортнішою. Ось, як правильно нею користуватися:

Увімкніть кондиціонер: для початку необхідно включити кондиціонер на центральній панелі керування вашого автомобіля; Встановіть низьку температуру: потім оберіть найнижчу температуру, яку підтримує система кондиціювання; Відкрийте підлокітник: тепер відкрийте центральний підлокітник. Знайдіть маленьку ручку, розташовану внизу в непомітному місці; Налаштуйте холодильник: поверніть цю ручку проти годинникової стрілки, доки зверху не з’явиться символ сніжинки. Це означає, що холодильник почав працювати. Покладіть напої: покладіть всередину підлокітника пляшку води або будь-який інший напій і дочекайтеся, поки він охолоне.

Як щодо результатів?

Через 2 години саме час перевірити ваш імпровізований холодильник. Відкривши підлокітник, ви побачите, що вода повністю замерзла. Тепер у вас завжди буде можливість освіжитися холодним напоєм, перебуваючи у дорозі.

Раніше "Телеграф" писав, як за 1 хвилину перетворити бардачок на холодильник. Виявляється, практично у всіх сучасних автомобілях, обладнаних кондиціонером, бардачок може виконувати таку роль.