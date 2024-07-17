Про це мало хто знає: як використовувати підлокітник автомобіля як холодильник
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Як використовувати центральний підлокітник в авто для охолодження напоїв та їжі
Сучасні автомобілі оснащені безліччю прихованих функцій, про які мало хто знає. Однією з таких дивовижних опцій є можливість використання центрального підлокітника як невеликий холодильник.
Виявляється, 90% людей навіть не здогадуються про це! Але така функція доступна в деяких моделях авто і може суттєво покращити комфорт у поїздках, особливо у спекотні дні.
Як використовувати холодильник у центральному підлокітнику?
Така опція дозволяє підтримувати прохолоду напоїв та продуктів під час довгих поїздок, роблячи вашу подорож комфортнішою. Ось, як правильно нею користуватися:
- Увімкніть кондиціонер: для початку необхідно включити кондиціонер на центральній панелі керування вашого автомобіля;
- Встановіть низьку температуру: потім оберіть найнижчу температуру, яку підтримує система кондиціювання;
- Відкрийте підлокітник: тепер відкрийте центральний підлокітник. Знайдіть маленьку ручку, розташовану внизу в непомітному місці;
- Налаштуйте холодильник: поверніть цю ручку проти годинникової стрілки, доки зверху не з’явиться символ сніжинки. Це означає, що холодильник почав працювати.
- Покладіть напої: покладіть всередину підлокітника пляшку води або будь-який інший напій і дочекайтеся, поки він охолоне.
Як щодо результатів?
Через 2 години саме час перевірити ваш імпровізований холодильник. Відкривши підлокітник, ви побачите, що вода повністю замерзла. Тепер у вас завжди буде можливість освіжитися холодним напоєм, перебуваючи у дорозі.
Раніше "Телеграф" писав, як за 1 хвилину перетворити бардачок на холодильник. Виявляється, практично у всіх сучасних автомобілях, обладнаних кондиціонером, бардачок може виконувати таку роль.