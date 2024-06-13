Как за 1 минуту превратить бардачок в холодильник и забыть о теплых напитках в дороге

Есть простой способ охладить воду или другие напитки, не занимая дополнительного пространства

В жаркие летние дни, когда солнце беспощадно печет, многие водители задумываются о том, как охладить бутылку с водой или другим напитком. Громоздкие автохолодильники и малоэффективные термосумки не всегда удобное решение. Но есть один простой лайфхак, который поможет вам наслаждаться прохладным напитком в пути, не занимая дополнительного пространства в салоне.

Оказывается, практически во всех современных автомобилях, оборудованных кондиционером, бардачок может выполнять роль мини-холодильника. Чтобы проверить это, откройте его и загляните в дальний угол. Если вы обнаружите там переключатель или заслонку, похожую на задвижку, то вам повезло – это воздуховод, через который в бардачок поступает холодный воздух от работающего кондиционера.

Как использовать бардачок в качестве холодильника

Вот как можно сделать мини-холодильник из бардачка всего за минуту:

Подготовьте бардачок. Перед использованием его в качестве холодильника достаньте оттуда все электронные устройства, такие как навигаторы, повербанки и другую технику, которая может быть повреждена холодным воздухом. Возьмите "правильные" бутылки. Для охлаждения лучше всего использовать квадратные бутылки с водой или напитками. Они меньше будут кататься и греметь в поворотах, чем круглые. Откройте заслонку и включите кондиционера. Просто включите кондиционер, и холодный воздух начнет поступать в бардачок, постепенно охлаждая бутылки с напитками. Не перегружайте бардачок. Не стоит пытаться запихнуть в него слишком тяжелые предметы, чтобы не повредить крепления бардачка. Зимой закрывайте воздуховод. С приходом холодов не забудьте перекрыть отверстие воздуховода, чтобы в бардачок не поступал теплый воздух от печки салона.

Использование бардачка в качестве мини-холодильника – простое, компактное и энергоэффективное решение для охлаждения напитков в автомобиле. Вам не нужно возить с собой громоздкие устройства или тратить дополнительное пространство в салоне. Достаточно лишь включить кондиционер, и через некоторое время вы сможете насладиться прохладной водой или другим напитком в пути.

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