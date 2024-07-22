Украинцы за 2 дня опустошили все автосалоны: в чем причина невиданного ажиотажа

Украинцы просто набросились на автосалоны

Правительство Украины подало в Верховную Раду законопроект №11416, который предлагает ввести 15% военный сбор при первой регистрации автомобиля. Реакция авторынка была мгновенной.

Как сообщается, за выходные украинцы опустошили все автосалоны. Об этом пишет издание Аutoconsulting.

Автосалоны пустые

По словам генерального директора ВААИД Олега Назаренко, в течение пятницы и субботы утром покупатели буквально "вымели" все доступные автомобили из салонов. Люди спешат приобрести автомобиль к возможному введению нового налога.

Однако эксперты ВААИД прогнозируют, что такой всплеск активности будет кратковременным. После этого ожидается резкое падение продаж, что может привести к уменьшению поступлений в бюджет вместо ожидаемого увеличения.

Более того, действующий 5% сбор в Пенсионный фонд также может оказаться под угрозой. Общая налоговая нагрузка в 20% при покупке автомобиля может оказаться слишком высокой для многих покупателей. В результате, они могут отказаться от покупки нового авто в Украине. Хотя законопроект №11416 пока является лишь предложением, существует вероятность его быстрого принятия и внедрения.

Ранее "Телеграф" писал, что перерегистрация авто в Украине в будущем может стать доступной только с пропиской. Совет рассмотрит законопроект о расширенной проверке данных.