Гайка на вес золота: водителей штрафуют и могут даже лишить прав из-за этой неисправности

Украинских водителей ждут новые штрафы за технические неисправности автомобилей

По статистике, водители в Украине довольно часто получают штрафы за нарушение ПДД. Самые распространенные из них – за нарушение скоростного режима, проезд на красный и неправильная парковка. И именно их чаще всего оспаривают автомобилисты.

Однако теперь нужно быть внимательнее и до состояния колес авто. Ведь штраф можно получить за отсутствие болтов или гаек крепления, а также наличие трещин на дисках и ободах.

Эти, казалось бы, незначительные дефекты могут иметь серьезные последствия на дороге. Отсутствие даже одного болта может привести к ослаблению крепления колеса и его отрыву во время движения. Трещины на дисках или ободах также представляют значительную опасность, поскольку могут привести к внезапной аварии колеса.

Какой штраф угрожает за это нарушение

Согласно ч. 1 ст. 121 КУоАП управление транспортным средством с техническими неисправностями, с которыми эксплуатация его запрещается, предусматривает наложение штрафа в размере 340 грн.

Но если вы повторно нарушите это правило в течение года, штраф будет гораздо больше — от 850 до 1700 гривен. И это еще не всё. В таком случае вас также могут лишить водительских прав на срок от трех до шести месяцев.

Ранее "Телеграф" писал, за что полиция массово штрафует жителей сел и городков. Однако такая проблема почти не возникает среди водителей в больших городах.