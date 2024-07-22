Українці за 2 дні спустошили всі автосалони: у чому причина небаченого ажіотажу

Українці просто накинулись на автосалони

Уряд України подав до Верховної Ради законопроєкт №11416, який пропонує запровадити 15% військовий збір при першій реєстрації автомобіля. Реакція авторинку була миттєвою.

Як повідомляється, за вихідні українці спустошили всі автосалони. Про це пише видання Аutoconsulting.

Автосалони пусті

За словами генерального директора ВААІД Олега Назаренка, протягом п'ятниці та суботи вранці покупці буквально "вимели" всі доступні автомобілі з салонів. Люди поспішають придбати авто до можливого введення нового податку.

Однак експерти ВААІД прогнозують, що такий сплеск активності буде короткотривалим. Після цього очікується різке падіння продажу, що може призвести до зменшення надходжень до бюджету замість очікуваного збільшення.

Мало того, чинний 5% збір до Пенсійного фонду також може опинитися під загрозою. Загальне податкове навантаження у 20% при купівлі автомобіля може виявитися занадто високим для багатьох покупців. У результаті вони можуть відмовитись від купівлі нового авто в Україні. Хоча законопроєкт №11416 поки що є лише пропозицією, існує ймовірність його швидкого прийняття та впровадження.

Раніше "Телеграф" писав, що перереєстрація авто в Україні у майбутньому може стати доступною лише з пропискою. Рада розгляне законопроєкт про розширену перевірку даних.