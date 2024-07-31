Нові водійські права в Україні з 1 серпня: чи потрібно замінювати своє посвідчення

Українцям розповіли, чи потрібно замінювати права, щоб вони відповідали новим стандартам

Починаючи з 1 серпня 2024 року, всі територіальні сервісні центри в Україні будуть зобов'язані видавати водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів нового зразка.

Нова система передбачає впровадження посилених заходів захисту від підробок. Документи будуть оснащені спеціальними захисними елементами та QR-кодом, який дозволить миттєво перевірити їхню автентичність онлайн. Про це повідомив Головний сервісний центр МВС України.

Це нововведення має на меті підвищити рівень безпеки на дорогах та ускладнити діяльність злочинців, які займаються виготовленням фальшивих документів. Рішення про запровадження нових зразків було ухвалено Кабінетом Міністрів України в грудні 2023 року у відповідь на значне зростання випадків виготовлення та збуту підроблених водійських посвідчень.

Варто зазначити, що власникам чинних водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів не потрібно терміново обмінювати їх на нові. Документи старого зразка залишатимуться дійсними до закінчення терміну їхньої дії.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна в Україні їздити з простроченим водійським посвідченням. До припинення воєнного стану діють особливі правила.