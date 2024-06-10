Можно ли ездить с просроченным водительским удостоверением: что изменилось во время войны

Из-за военного положения в Украине действуют особые правила по срокам действия документов, в частности водительских удостоверений

Война в Украине внесла коррективы во многие сферы жизни, включая правила дорожного движения и документы, подтверждающие право управления транспортными средствами. Из-за военных действий и сложной ситуации в стране многие украинцы не имели возможности своевременно обновить или заменить водительские удостоверения.

Поэтому правительство приняло меры для урегулирования этого вопроса. В частности, разъяснило проблему с водительскими удостоверениями, срок действия которых истек или должен истек в ближайшее время.

Водительское удостоверение: действует ли просроченный документ во время военного положения

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 24 февраля 2022 года, на период военного положения продолжается действие документов, подтверждающих личность, удостоверяющих специальный статус личности, а также документов разрешительного характера и лицензий. Это означает, что просроченные водительские удостоверения остаются в силе до прекращения или отмены военного положения.

Таким образом, украинцы могут не спешить с обменом или обновлением водительских прав, если срок их действия истек во время военного положения. Но следует отметить, что эта норма касается только документов, срок действия которых истек после 24 февраля 2022 года. Если водительское удостоверение было просрочено до начала военного положения, его необходимо заменить в установленном порядке. Эксперты советуют водителям с просроченными удостоверениями всегда иметь при себе подтверждающий личность документ, а также копию постановления Кабмина о продлении действия документов во время военного положения. Это поможет избежать недоразумений с полицией.

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