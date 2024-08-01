Как заставить автомобильный аккумулятор служить 10 лет: секрет долголетия раскрыт

Может ли автомобильный аккумулятор служить десять лет?

Многие считают, что замена автомобильного аккумулятора каждые 2-3 года – это норма. Однако опыт некоторых украинских водителей доказывает, что АКБ может служить до 10 лет и даже больше.

Интересно, что на многих автомобилях Volkswagen и Skoda, даже 8-летних, часто встречаются оригинальные аккумуляторы. Подобная ситуация наблюдается и с некоторыми корейскими моделями, например Hyundai Getz, где АКБ может прослужить до 10 лет. В чем же секрет?

Главный фактор долголетия АКБ

Анализ показал, что ключевым фактором долголетия аккумулятора является отсутствие дополнительного электрооборудования. Автомобили, где кроме штатной электроники ничего не установлено, имеют гораздо больший шанс на длительную службу АКБ.

Установка сигнализации, современных гаджетов, мощных аудиосистем и других дополнительных устройств может значительно сократить срок службы аккумулятора. Причина – постоянное потребление энергии даже в режиме простоя.

Советы по продлению жизни аккумулятора

Не ставьте лишние электрические устройства в машину во избежание перегрузки электросистемы. Если вам нужно установить новые устройства, обратитесь к профессионалам, чтобы они сделали это правильно и безопасно. Время от времени проверяйте, все ли хорошо с электричеством в авто. Регулярная диагностика поможет выявить и исправить проблемы на ранних этапах, что может предотвратить серьезные поломки. При возможности заряжайте аккумулятор. Это поможет продлить его срок службы и обеспечит надежную работу автомобиля.

Ранее Телеграф писал, нужно ли срочно бежать за новой батареей, если загорелся индикатор аккумулятора. Причина может быть совсем в другом.