Стираются сиденья, руль и заедают кнопки: названы топ-5 самых плохих авто по качеству салона

Владельцы жалуются на салоны этих авто больше всего

Автомобильный рынок изобилует разнообразными моделями, каждая из которых имеет свои особенности. Часто покупатели обращают внимание на внешний вид, мощность двигателя или экономичность, но качество салона также играет немаловажную роль в комфорте и удовольствии от вождения.

К сожалению, не все производители уделяют должное внимание этому аспекту. Некоторые популярные модели, несмотря на свои преимущества, имеют некоторые недостатки в отделке интерьера. Специалисты по Ютуб-каналу "Эксперты гаражей" проанализировали ряд автомобилей и выделили несколько моделей, нуждающихся в улучшении качества салона.

Toyota Camry XV50

Эта модель Toyota приобрела популярность благодаря надежности и комфортной езде. Однако салон Камри 50 вызывает определенные нарекания. Отделочные материалы не соответствуют ценовому сегменту автомобиля. Пластик на передней панели легко царапается, а ткань на сиденьях быстро изнашивается. Владельцы жалуются на скрипы в салоне, которые появляются после нескольких лет эксплуатации. Впрочем, эти недостатки компенсируются просторностью салона и удобным расположением органов управления.

Nissan Pathfinder

Этот внедорожник привлекает своей мощностью и проходимостью. Однако качество интерьера оставляет желать лучшего. Жесткий пластик доминирует в отделке, что не придает ощущения премиальности. Кресла, хоть и удобные, но покрытые тканью, которая быстро загрязняется и тяжело чистится. Владельцы отмечают, что после нескольких лет эксплуатации появляются потертости на руле и рычаги переключения передач. Несмотря на это Pathfinder остается надежным автомобилем с хорошими ходовыми характеристиками.

Chevrolet Cruze

Компактный Chevrolet Cruze привлекает внимание доступной ценой и экономичностью. Однако интерьер не поражает качеством материалов. Пластик на передней панели жесткий и громко потрескивает при нажатии. Обивка сидений из искусственной кожи быстро теряет привлекательный вид. Владельцы отмечают, что кнопки центральной консоли стираются уже после года эксплуатации. Однако эргономика салона на высоком уровне, а места достаточно как для водителя, так и пассажиров.

Mitsubishi Outlander

Этот кроссовер привлекает просторным салоном и высоким клиренсом. Но качество материалов интерьера не отвечает ожиданиям. Пластик на двери легко царапается, а также владельцы жалуются на быстрый износ кожаных элементов руля и рычага КПП. Впрочем, Outlander 2 компенсирует эти недостатки удобной подвеской и хорошей шумоизоляцией.

Hyundai Sonata YF

Эта модель Hyundai известна своим стильным дизайном и богатым оснащением. Однако качество материалов салона не соответствует внешнему виду. Пластик на передней панели быстро теряет привлекательный вид, а хромированные элементы облезают. Владельцы отмечают, что кожа на сиденьях растягивается и теряет форму. Тем не менее, Sonata YF может похвастаться просторным салоном и удобным расположением органов управления.

Отметим, что эти недостатки не являются поводом отказываться от приобретения упомянутых автомобилей. Каждая модель имеет свои преимущества, которые могут превзойти проблемы с качеством салона. Важно учитывать эти особенности при выборе авто и быть готовым к возможным затратам на уход за интерьером.

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