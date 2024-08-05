Включить кондиционер или открыть окна: водителям рассказали, какой вариант на самом деле экономнее

Какой способ действительно эффективен и стоит ли жертвовать комфортом ради экономии

Среди автомобилистов распространено мнение, что для снижения расхода горючего стоит как можно реже включать кондиционер. Многие предпочитают проветривать салон, просто открывая окна.

Но действительно ли такой подход правильный? Выгодно ли выключать кондиционер только ради того, чтобы автомобиль меньше "жрал"?

Сколько горючего расходует кондиционер

Кондиционер действительно повышает расход на несколько процентов. Это связано с тем, что компрессор кондиционера требует дополнительной энергии для работы, что увеличивает нагрузку на двигатель и, соответственно, расход горючего. По разным оценкам, использование кондиционера может повышать расход на 5-20% в зависимости от модели авто и мощности компрессора.

Открыть окна или оставить кондиционер включённым: что лучше?

На первый взгляд, кажется выгодным выключить кондиционер и открыть окна, чтобы снизить расход топлива. Однако у такого подхода есть серьёзный недостаток: езда при открытых окнах ухудшает аэродинамические свойства автомобильного кузова, что также приводит к увеличению расхода горючего. В итоге, экономия при открытых окнах может быть незначительной или даже отсутствовать вовсе.

Комфорт и безопасность

Важно также учитывать комфорт и безопасность. В жаркую погоду кондиционер охладит салон гораздо эффективнее и быстрее, чем поток встречного воздуха. Это особенно важно для поддержания концентрации и комфорта водителя и пассажиров во время поездки.

Как снизить расход горючего при использовании кондиционера

Первое правило – регулярное обслуживание. Уход за системой кондиционирования в сервисном центре поможет снизить расход топлива и предотвратить возможные неисправности.

Не пренебрегайте "климат-контролем". Современные системы кондиционирования, работающие автоматически, сами регулируют мощность компрессора, что помогает снизить расход. Также старайтесь включать кондиционер только тогда, когда это действительно необходимо, и не использовать его на максимальной мощности без необходимости.

Ранее "Телеграф" писал о простом, но действенном способе правильного использования кондиционера. Для этого нужно включить всего одну кнопку.