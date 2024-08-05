Включити кондиціонер чи відкрити вікна: водіям розповіли, який варіант насправді економніший

Який спосіб справді ефективний і чи варто жертвувати комфортом заради економії

Серед автомобілістів поширена думка, що для зниження витрати пального варто якнайрідше включати кондиціонер. Багато хто воліє провітрювати салон, просто відкриваючи вікна.

Але чи справді такий підхід правильний? Чи вигідно вимикати кондиціонер тільки заради того, щоб автомобіль менше "жер"?

Скільки пального витрачає кондиціонер

Кондиціонер справді збільшує витрати на кілька відсотків. Це пов’язано з тим, що компресор кондиціонера потребує додаткової енергії для роботи, що збільшує навантаження на двигун і, відповідно, витрати пального. За різними оцінками, використання кондиціонера може підвищувати витрати на 5-20% залежно від моделі авто та потужності компресора.

Відкрити вікна або залишити кондиціонер увімкненим: що краще?

На перший погляд, здається вигідним вимкнути кондиціонер та відкрити вікна, щоб знизити витрату пального. Однак такий підхід має серйозний недолік: їзда при відкритих вікнах погіршує аеродинамічні властивості автомобільного кузова, що також призводить до збільшення витрати пального. У результаті, економія при відкритих вікнах може бути незначною або навіть і зовсім відсутньою.

Комфорт та безпека

Важливо також враховувати комфорт та безпеку. У спеку кондиціонер охолодить салон набагато ефективніше і швидше, ніж потік зустрічного повітря. Це особливо важливо для підтримки концентрації та комфорту водія та пасажирів під час подорожі.

Як знизити витрати пального при використанні кондиціонера

Перше правило – регулярне обслуговування. Догляд за системою кондиціювання в сервісному центрі допоможе знизити витрату пального та запобігти можливим несправностям.

Не нехтуйте "клімат-контролем". Сучасні системи кондиціювання, що працюють автоматично, самі регулюють потужність компресора, що допомагає знизити витрати. Також намагайтеся вмикати кондиціонер лише тоді, коли це дійсно необхідно, та не використовувати його на максимальній потужності без необхідності.

Раніше "Телеграф" писав про простий, але дієвий спосіб правильного використання кондиціонера. Для цього потрібно включити лише одну кнопку.