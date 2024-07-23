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Лучшие авто для большой семьи: топ-5 моделей, заслуживающих внимания

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
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Рейтинг автомобилей, которые любят и дети, и родители
Рейтинг автомобилей, которые любят и дети, и родители. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Выбор автомобиля для большой семьи — ответственная задача, требующая учета многих факторов

Выбор автомобиля для большой семьи – важное решение, требующее учета многих факторов. Стоит отметить, что многие семьи в Украине предпочитают подержанные автомобили из-за их доступности. Однако при выборе такого автомобиля важно тщательно проверить его техническое состояние и историю.

Покупка семейного автомобиля часто ограничена бюджетом и доступностью определенных моделей. Вот пять лучших вариантов, сочетающих просторность, комфорт и безопасность

1. Hyundai Solaris

Hyundai Solaris – это бюджетный автомобиль корейского производителя, который подходит для семей из 4-5 человек. Он известен своей экономичностью, с расходом горючего 7,2 литра на 100 км. Solaris имеет высокий уровень безопасности, подтвержденный краш-тестами, что делает его популярным выбором для повседневного использования и путешествий. Его основные характеристики включают:

  • двигатель: 1.6 л, 123 л.с.;
  • объем багажника: 465 л;
  • максимальная скорость: 180 км/ч;
  • ускорение 0-100 км/ч: 11.4 сек.

2. Suzuki Grand Vitara

Suzuki Grand Vitara – известен своим комфортом, высокой мощностью и вместительным салоном. В сравнении с подобными моделями, эта машина имеет достаточно привлекательную цену и отличную надежность. Стоит отметить его качественное изготовление и экономичность.

  • двигатель: 2.0 л, 140 л.с.,
  • средний расход топлива: 8 л/100 км,
  • высокий уровень надежности и качественная сборка,
  • просторный салон и вместительный багажник.

3. KIA Ceed SW

KIA Ceed SW – это идеальный автомобиль для большой семьи из 5 человек. Интерьер поражает своей емкостью и современным дизайном. Особенно удобна система двухзонного климат-контроля, которая позволяет настроить разную температуру для водителя и пассажиров. Приятным бонусом стала панорамная крыша, которая придает автомобилю особый шарм и чувство пространства. Основные характеристики:

  • двигатель: 1.6 л,
  • объем багажника: 528-1642 л,
  • раздельный климат-контроль,
  • панорамный люк,
  • системы безопасности: ABS, подушки безопасности, электронная стабилизация, иммобилайзер.

4. Dacia Duster

Renault Duster – это один из самых бюджетных кроссоверов для семьи. У него большой клиренс и вместительный багажник. Duster известен своим экономическим расходом горючего. Эта доступная модель предлагается с передним, задним или полным приводом. Основные характеристики:

  • большой клиренс,
  • объем багажника: 500 л,
  • средний расход топлива: 5 л/100 км,
  • простота обслуживания.

5. Mitsubishi Outlander

Mitsubishi Outlander – это стильный и функциональный кроссовер, выпускаемый с 2012 года. Автомобиль выгодно отличается среди конкурентов своим стильным дизайном. Среди преимуществ – просторный салон, большой багажник, оригинальный внешний вид и широкий выбор двигателей. Основные характеристики:

  • двигатель: 1.6-2.2 л,
  • просторный салон,
  • вместительный багажник,
  • современный дизайн,
  • бесступенчатая трансмиссия Jatco.

Каждый из этих автомобилей имеет свои преимущества для семейного использования, сочетая комфорт, безопасность и практичность. Тем не менее все эти модели предлагают просторный салон, способный вместить от 5 до 7 пассажиров, что делает их идеальными для семейного использования.

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