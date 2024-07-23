Лучшие авто для большой семьи: топ-5 моделей, заслуживающих внимания
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Выбор автомобиля для большой семьи — ответственная задача, требующая учета многих факторов
Выбор автомобиля для большой семьи – важное решение, требующее учета многих факторов. Стоит отметить, что многие семьи в Украине предпочитают подержанные автомобили из-за их доступности. Однако при выборе такого автомобиля важно тщательно проверить его техническое состояние и историю.
Покупка семейного автомобиля часто ограничена бюджетом и доступностью определенных моделей. Вот пять лучших вариантов, сочетающих просторность, комфорт и безопасность
1. Hyundai Solaris
Hyundai Solaris – это бюджетный автомобиль корейского производителя, который подходит для семей из 4-5 человек. Он известен своей экономичностью, с расходом горючего 7,2 литра на 100 км. Solaris имеет высокий уровень безопасности, подтвержденный краш-тестами, что делает его популярным выбором для повседневного использования и путешествий. Его основные характеристики включают:
- двигатель: 1.6 л, 123 л.с.;
- объем багажника: 465 л;
- максимальная скорость: 180 км/ч;
- ускорение 0-100 км/ч: 11.4 сек.
2. Suzuki Grand Vitara
Suzuki Grand Vitara – известен своим комфортом, высокой мощностью и вместительным салоном. В сравнении с подобными моделями, эта машина имеет достаточно привлекательную цену и отличную надежность. Стоит отметить его качественное изготовление и экономичность.
- двигатель: 2.0 л, 140 л.с.,
- средний расход топлива: 8 л/100 км,
- высокий уровень надежности и качественная сборка,
- просторный салон и вместительный багажник.
3. KIA Ceed SW
KIA Ceed SW – это идеальный автомобиль для большой семьи из 5 человек. Интерьер поражает своей емкостью и современным дизайном. Особенно удобна система двухзонного климат-контроля, которая позволяет настроить разную температуру для водителя и пассажиров. Приятным бонусом стала панорамная крыша, которая придает автомобилю особый шарм и чувство пространства. Основные характеристики:
- двигатель: 1.6 л,
- объем багажника: 528-1642 л,
- раздельный климат-контроль,
- панорамный люк,
- системы безопасности: ABS, подушки безопасности, электронная стабилизация, иммобилайзер.
4. Dacia Duster
Renault Duster – это один из самых бюджетных кроссоверов для семьи. У него большой клиренс и вместительный багажник. Duster известен своим экономическим расходом горючего. Эта доступная модель предлагается с передним, задним или полным приводом. Основные характеристики:
- большой клиренс,
- объем багажника: 500 л,
- средний расход топлива: 5 л/100 км,
- простота обслуживания.
5. Mitsubishi Outlander
Mitsubishi Outlander – это стильный и функциональный кроссовер, выпускаемый с 2012 года. Автомобиль выгодно отличается среди конкурентов своим стильным дизайном. Среди преимуществ – просторный салон, большой багажник, оригинальный внешний вид и широкий выбор двигателей. Основные характеристики:
- двигатель: 1.6-2.2 л,
- просторный салон,
- вместительный багажник,
- современный дизайн,
- бесступенчатая трансмиссия Jatco.
Каждый из этих автомобилей имеет свои преимущества для семейного использования, сочетая комфорт, безопасность и практичность. Тем не менее все эти модели предлагают просторный салон, способный вместить от 5 до 7 пассажиров, что делает их идеальными для семейного использования.
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