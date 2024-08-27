В Украине подорожает бензин: чего ждать украинцам с 1 сентября

Ценники на АЗС уже поползли вверх

В июле Верховная Рада во втором чтении приняла законопроект о повышении акцизов на горючее. Поэтому в сентябре ожидается рост цен на бензин, дизель и автогаз.

Следует отметить, что тенденция к подорожанию топлива уже начала проявляться на украинском рынке. Так, за неделю, с 19 по 26 августа, а средняя стоимость сжиженного газа выросла на 41 копейку — до 28,64 гривни за литр, пишет enkorr со ссылкой на мониторинг Консалтинговой группы "А-95".

Премиум сети ОККО и WOG подняли цену автогаза на 50 коп./л, до 29,99 грн/л. Следом за ними – в среднем на 20-74 коп./л – возросла стоимость и в большинстве сетей среднего и нижнего ценовых диапазонов.

Больше всего – на 1,50 грн/л – подорожал газ в сети Amic в Киевской области, меньше всего – на 10 коп./л – на станциях VST в Одесской области. По состоянию на 26 августа разница между ценами на ресурс у маркетмейкеров и дискаунтеров выросла на 15 коп./л и составила 2,86 грн/л.

По мнению экспертов топливного рынка, рост цен на автомобильный газ будет примерно в 2,5 раза выше, чем на бензин или дизельное топливо. Как отметил эксперт Сергей Куюн, в результате повышения акциза бензин подорожает на 1,5 грн, дизель – на 2 гривни, а автогаз – на 5 грн за литр.

По словам основателя группы компаний "Прайм" Дмитрия Леушкина, подорожание пройдет в два этапа. Сначала примерно 3-5 сентября бензин и дизель подорожают примерно на 1 гривню, автогаз — на 3 гривни. Приблизительно 15—20 сентября состоится второй этап роста цен — еще на 50 копеек для бензина, 1 гривню — для дизеля и 2 гривни — для автогаза.

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