Новые акцизы на горючее: стало известно, насколько подорожают бензин, дизель и автогаз

Простые украинцы в полной мере ощутят эффект повышения акцизов

Если президент Украины Владимир Зеленский подпишет принятый Верховной Радой законопроект о повышении акцизного налога на горючее, в цене оно вырастет сильно. Бензин подорожает не менее чем на 10 грн, дизель – на 11 гривен, а сжиженный газ станет дороже на 600 гривен за баллон.

Об этом заявила нардеп, руководитель Комитета Верховной Рады Украины по налоговой и таможенной политике Нина Южанина в эфире Национального телемарафона. Она отметила, что простые украинцы в полной мере ощутят эффект повышения акцизов.

"Там же четыре этапа повышения. Повышаются бензин – на 10 грн, дизельное топливо – на 11 грн. И на сжиженный газ повысили так, что люди, 700 тыс. домохозяйств, которые покупали баллон за 1,2 тыс. грн, будут покупать его за 1,8 тыс. грн", – сказала она.

При этом нардеп отметила, что повышение негативно повлияет на аграриев. Даже, несмотря на то, что оно происходит в несколько этапов.

"А вы знаете, что сжиженный газ используют куча аграриев? Они на полях устанавливают установки, потому что туда природный газ, конечно, не проведешь в связи с безопасностью. Там сушка, технические процессы происходят", – отметила Южанина.

Отметим, что 18 июля 2024 года Верховная Рада Украины проголосовала во втором чтении за законопроект о повышении акцизов на горючее. "За" проголосовал 231 депутат. Акцизы будут подниматься постепенно, и к 2028 году они достигнут максимальных показателей, согласно директиве ЕС.

Ранее "Телеграф" писал, что не все эксперты отрицательно оценивают повышение акцизов на горючее в Украине. Например, Артем Куюн считает, что это повышение вполне логично и закономерно. И вообще государству уже давно пора начать зарабатывать на автогазе, ведь это прямой путь к укреплению обороноспособности страны.