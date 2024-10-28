Volkswagen впервые может закрыть заводы в Германии, а также планирует масштабные сокращения

Немецкий автомобильный концерн Volkswagen анонсировал беспрецедентную программу реструктуризации

Автомобильный гигант Volkswagen объявил о радикальных планах реструктуризации своего производства в Германии. Это в свою очередь может привести к массовым увольнениям и закрытию нескольких заводов.

По информации совета директоров концерна, компания намерена закрыть как минимум три из десяти действующих заводов на территории Германии. Более того, на оставшихся предприятиях планируется существенное сокращение производственных мощностей. Об этом сообщает Bild.

В настоящее время на заводах Volkswagen в Германии трудоустроено около 120 тысяч человек, причем примерно половина из них работает на главном предприятии в Вольфсбурге. Планируемая реструктуризация предполагает не только массовые сокращения, но и значительное урезание заработных плат для оставшихся сотрудников — примерно на 18%. Кроме того, руководство намерено отменить специальные дополнительные выплаты и передать ряд отделов на аутсорсинг за рубеж.

"Речь идёт о всех видах работ. Так что никто из нас больше не может чувствовать себя здесь в безопасности!" — заявила глава рабочего совета Даниэла Кавалло. По её словам, эти действия демонстрируют "твердое намерение обескровить регионы, где расположены заводы, и явное намерение отправить десятки тысяч сотрудников Volkswagen в массовую безработицу".

Ситуация осложняется тем, что профсоюз концерна настаивает на повышении заработной платы на 7%, что делает переговоры между представителями работников и руководством компании особенно напряженными. Эксперты оценивают вероятность достижения компромисса как крайне низкую.

Данное решение руководства Volkswagen может иметь серьезные социально-экономические последствия для регионов, где расположены заводы концерна. А также повлечь одно из крупнейших сокращений в автомобильной промышленности Германии за последние годы.

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