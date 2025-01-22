Киевским водителям стало легче вернуть эвакуированное авто

Разработчики обещают, что мраки с документами станет меньше

Владельцы эвакуированных автомобилей в Киеве смогут значительно быстрее вернуть свои транспортные средства. В этом поможет свежее обновление приложения "Киев Цифровой".

Сообщения об этом киевляне начали получать с 21 января, передает корреспондент "Телеграфа". Главным преимуществом обновления стала более гибкая система загрузки документов. Если у водителя нет полного комплекта документов в приложении "Дія", он может комбинировать способы их предоставления. Например, водительское удостоверение можно загрузить с "Дії", а свидетельство о регистрации транспортного средства — сфотографировать и добавить непосредственно через "Киев Цифровой".

Разработчики также внедрили систему детальных уведомлений о статусе проверки документов. В случае отклонения инспектором фотографий документов по несоответствию требованиям, пользователь мгновенно получит пуш-уведомление с четкими инструкциями по необходимым исправлениям.

Существенным улучшением явилась функция точного прогнозирования времени рассмотрения заявления. Стандартная проверка документов занимает до 15 минут, а благодаря обновлению пользователи будут видеть конкретное время завершения проверки своего заявления. Детальнее — в скриншотах.

Также "Телеграф" рассказывал, что в Украине водителя лишили прав на 20 лет. Это, пожалуй, рекордный срок лишения прав.