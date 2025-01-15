В Украине водителя лишили прав на 20 лет: что он натворил

Это, наверное, рекордный срок лишения прав

В Тернопольской области водителя лишили прав вождения автомобиля на рекордный срок — 20 лет. Дело в том, что он проигнорировал запрет на управление транспортными средствами и попал в ДТП. Полиция передала дело в суд за умышленное невыполнение судебного решения.

23-летний житель Подволочиской территориальной громады ранее дважды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. За каждое нарушение суд лишал его права управлять транспортными средствами на 10 лет и налагал штраф в размере 51 тысяч гривен. Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

Несмотря на действующий запрет, 20 декабря мужчина сел за руль автомобиля ВАЗ 2107. На автодороге Стрый — Тернополь — Кропивницкий — Знаменка — Луганск — Изварино он стал участником ДТП, когда в его автомобиль врезалась Skoda Fabia.

Прибыв на место происшествия, следственно-оперативная группа обнаружила, что у водителя нет при себе никаких документов. Во время общения с работниками полиции нарушитель сам признался, что управлял транспортным средством вопреки постановлению Подволочиского районного суда.

Следователи Подволочиского отделения полиции провели досудебное расследование по части 1 статьи 382 Уголовного кодекса Украины – умышленное невыполнение вступившего в законную силу постановления суда. Материалы дела направлены в суд. Нарушителю грозит лишение свободы на срок до трех лет.

По информации Полиции Тернопольской области, общая сумма штрафов, наложенных на водителя за предыдущие нарушения, составляет 102 тысяч гривен.

Также ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине появится новый налог для водителей. Некоторым из них придется заплатить кругленькую сумму.