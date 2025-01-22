Київським водіям стало легше повернути евакуйоване авто

Розробники обіцяють, що мороки з документами стане менше

Власники евакуйованих автомобілів у Києві відтепер зможуть значно швидше повернути свої транспортні засоби. У цьому посприяє свіже оновлення застосунку "Київ Цифровий".

Повідомлення про це кияни почали отримувати з 21 січня, передає кореспондент "Телеграфу". Головною перевагою оновлення стала більш гнучка система завантаження документів. Якщо водій не має повного комплекту документів у застосунку "Дія", він може комбінувати способи їх надання. Наприклад, посвідчення водія можна завантажити з "Дії", а свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу – сфотографувати та додати безпосередньо через "Київ Цифровий".

Розробники також впровадили систему детальних повідомлень про статус перевірки документів. У разі відхилення інспектором фотографій документів через невідповідність вимогам, користувач миттєво отримає пуш-сповіщення з чіткими інструкціями щодо необхідних виправлень.

Суттєвим покращенням стала функція точного прогнозування часу розгляду заяви. Стандартна перевірка документів займає до 15 хвилин, а завдяки оновленню користувачі бачитимуть конкретний час завершення перевірки своєї заяви. Детальніше — у скриншотах.

Також "Телеграф" розповідав, що в Україні водія позбавили прав на 20 років. Це, напевно, рекордний термін позбавлення прав.