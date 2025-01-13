Водителям приготовиться! В Киеве на два месяца ограничат движение: где именно и в чем причина
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В "Киевавтодоре" объяснили, как это будет происходить
В понедельник, 13 января, в Киеве ограничили движение эстакадным съездом с Днепровского спуска на Набережное шоссе возле станции метро "Днепр". Причиной является ремонт дорожного покрытия.
Об этом сообщила пресс-служба "Киевавтодора". Ограничения будут действовать до 17 марта 2025 года с 8:00 до 17:00.
"Ограничения движения будут вводить первой полосой — на съезде (по направлению движения транспорта с Днепровского спуска на Набережное шоссе)", — говорится в сообщении.
Такую информацию подтверждают и в КГГА.
Напомним, в свое время была идея строительства метрополитена в Одессе. Даже серьезно обсуждалась на уровне горсовета, но возможности для реализации этого масштабного проекта так и не нашли. С тех пор огромный город-миллионник утопает в транспортных коллапсах и каждый день буквально застывает в огромных пробках. Почему грандиозный проект так и не был реализован – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Киеве во время тревог заработает наземный общественный транспорт. В частности, планируется разработать специальный алгоритм для работы автобусов, троллейбусов и трамваев во время тревог.