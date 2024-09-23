Автопарк украинских нардепов растет даже во время войны: у кого появились элитные машины (расследование)

Дорогие покупки в декларациях не появляются

Народные депутаты во время войны продолжают покупать дорогие автомобили. При том в их декларациях обычно дорогие покупки не указываются.

Так в новом расследовании журналисты Bihus Info показали обновления автопарка у четырех из них. Речь идет о Сергее Минько ("Доверие"), Богдане Кицаке и Сергее Мандзие ("Слуга народа"), а также Анатолии Урбинском ("За будущее").

Машины записаны либо на родственников нардепов, либо же на связные с ними компании.

В частности, у Минько обнаружили BMW X7 2022 года выпуска. Отмечается, что купил он его в 2024 году и тогда они стоили около 90 тысяч долларов.

Также журналисты заметили, что из поместья, где проживает семья нардепа, Минько выехал на Mercedes GLE 53 AMG 2023 года, стоимостью в 120 тысяч. Этих автомобилей в декларации парламентария нет.

У "слуги" Сергея Мандзия появилась Toyota Land Cruiser Prado, стоимостью в не менее 55 тысяч долларов. Авто записано на компанию "Системы для бизнеса 2", которая ему и принадлежит.

Богдан Кицак в Раду приезжает на Toyota RAV 4 стоимостью в 36 тысяч долларов. Журналисты говорят, что эта машина записана на его мать, которая не проживает в Украине.

Сам нардеп изначально говорил, что у него нет своего автомобиля, но когда его заметили возле указанной "Тойоты" все же признал ее наличие. По словам Кицака, он приобрел транспортное средство после продажи семейной недвиимости.

Mercedes G 63 AMG почти за 200 тысяч долларов заметили у нардепа Анатолия Урбанского. Официально автомобиль купила его жена, которая занимается ресторанным бизнесом. Однако в 2023 году ее прибыль составила едва половину от указанной суммы.

Как сообщалось ранее, нардепы покупают не только автомобили, но и элитную недвижимость возле столицы. Журналисты нашли четырех парламентариев, у которых появились новые поместья под Киевом.