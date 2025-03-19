Звезда Манчестер Сити приобрел эксклюзивный Bugatti Tourbillon: таких в мире очень мало (фото)

Футболист купил редкий спорткар

Звезда "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд приобрел эксклюзивный Bugatti Tourbillon стоимостью 4 миллиона фунтов стерлингов. Норвежский нападающий, недавно подписавший контракт на 500 тысяч фунтов стерлингов (около 2,5 млн грн) в неделю, стал владельцем одного из лишь 250 производимых суперкаров этой модели.

24-летний футболист совершил покупку совместно с норвежским миллиардером и коллекционером автомобилей Оле Эртваагом. Базовая стоимость автомобиля составляет около 3,2 миллиона фунтов, но из-за строгих налогов на выбросы в Норвегии общая сумма возросла до 4 миллионов, пишет The Sun.

Bugatti Tourbillon поражает своими техническими характеристиками. Гибридный двигатель V16 мощностью 1800 лошадиных сил разгоняет авто до 100 км/ч за две секунды и до 200 км/ч за пять секунд. Максимальная скорость суперкара составляет 277 миль в час (445 км/ч).

Автомобиль отличается футуристическим дизайном с культовой дверью в форме крыльев бабочки. По информации источников, Холанд и Эртвааг планируют зарегистрировать Bugatti в Норвегии до 1 апреля, когда вступят в силу новые налоговые правила для гибридных автомобилей.

"Налоги увеличат стоимость автомобиля до 4 миллионов фунтов стерлингов, если его вовремя зарегистрируют. Но цена не нарушает сделку для таких богатых людей, как Эрлинг Холанд, и ему понравится шанс ездить на своем Bugatti во время поездок домой", — сообщил норвежский источник.

У Холанда, забившего 29 голов за "Сити" этого сезона, уже есть впечатляющая коллекция автомобилей: Rolls-Royce Cullinan, Mercedes AMG, Ferrari Monza SP2, Range Rover Sport и Audi RS6 Avant Quattro. В прошлом году Холанд и Эртвааг вместе приобрели Mercedes AMG за 2,62 миллиона фунтов.

Оба происходят из региона Рогаланд в Норвегии и имеют общие инвестиции в недвижимость вместе с отцом футболиста Альфи Холандом. Интересно, что Эртвааг является владельцем абонемента на матче "Манчестер Юнайтед" — принципиального соперника команды Голанда.

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