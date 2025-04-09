Оштрафуют, заберут права или даже кинут в тюрьму: за автомобиль из США грозит серьезное наказание

Могут посадить в тюрьму на 10 суток

Владельцы автомобилей из США все чаще попадают под пристальное внимание стражей порядка из-за одной технической особенности. В последнее время полиция активно выявляет и даже наказывает водителей за это несоответствие требованиям.

Популярность покупки автомобилей с американских аукционов существенно выросла в Украине. Многие украинцы покупают поврежденные авто по низким ценам, доставляют их в Украину, восстанавливают и ставят на учет. Цели компании специализируются на импорте, ремонте и продаже транспортных средств. Однако при покупке покупателям часто не рассказывают о важной детали, предупреждают юристы "Дорожного адвоката".

Согласно украинскому стандарту ДСТУ 3649:2010, в Украине разрешено эксплуатировать только автомобили с желтыми указателями поворотов. В США же производители часто устанавливают на авто красные "поворотники". Патрульные легко подмечают такие машины на дорогах и сразу штрафуют их владельцев на 340 гривен по части 1 статьи 121 КУоАП.

За повторное нарушение санкции значительно строже: штраф от 850 до 1700 гривен, лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев или административный арест на 10 суток.

Эксперты советуют владельцам импортированных из США автомобилей проверить цвет указателей поворотов и при необходимости заменить их соответствующими украинским стандартам, чтобы избежать проблем с законом.

Напомним, в Украине хотят упразднить бумажные медицинские справки для водителей. Информация о состоянии здоровья водителей и кандидатов в водители будет передаваться непосредственно из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).