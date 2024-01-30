Важный симптом серьезных проблем: на что указывает цвет дыма из выхлопной трубы авто

В зависимости от цвета дыма можно узнать о той или иной неисправности в авто.

Немногие знают, но цвет дыма из выхлопной трубы авто всегда служит важным показателем его состояния. Он указывает на разные проблемы.

Обычно цвет дыма из выхлопной бывает белым, черным или синюшно-серым. Ниже мы рассказываем, о чем может сигнализировать каждый цвет.

Черный цвет

Черный дым из выхлопной трубы авто обычно указывает на то, что автомобиль использует избыточное количество горючего или неправильно сжигает его. Это может произойти из-за проблем с впрыском топлива, засоренных или изношенных воздушных фильтров, неправильной работы турбонаддува, изношенных поршней или кольца.

Белый цвет дыма

Белый дым или водяной пар могут появляться при повреждении головки блока цилиндров или протекании антифриза в камеру сгорания. Часто причиной является засорение или повреждение турбонаддува или утечка охлаждающей жидкости в горячем состоянии.

Сине-серый цвет

Клубы сизого дыма с синюшным оттенком появляются тогда, когда двигатель сжигает много масла вместе с горючим. Это происходит из-за изношенных кольца поршня или уплотнителей клапанов или повреждения втулок клапанов. Также вероятной причиной может быть протекание смазки через разные части двигателя.

Если вы заметили неестественный для своего автомобиля дым из выхлопной трубы, лучше поскорее обратиться к СТО. Требуется квалифицированная консультация и диагностика.

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