Не Жигулями едиными. Какие иномарки можно купить за 2000 долларов на Львовщине

Обычные рабочие лошадки, которые очень выручают при работе на поле, ферме или поездках

Мечта о роскошном и современном авто есть у многих украинцев, однако иногда жизнь требует приобретения бюджетного автомобиля для ежедневных нужд. Часто недорогая машина нужна для работы на ферме, поездок в деревню, доставки товаров или просто как "рабочая лошадка", которую не жалко эксплуатировать в сложных условиях.

"Телеграф" проанализировал актуальные предложения на рынке подержанных автомобилей во Львовской области и отобрал три варианта, которые можно приобрести за 2000 долларов. По данным сайта AUTO.RIA.com, даже за такую скромную сумму реально найти иномарку в относительно приличном состоянии.

Volkswagen Polo 2001 года

Первый вариант – компактный Volkswagen Polo 2001 года выпуска с 1,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 50 лошадиных сил. Автомобиль предлагается за 2000 долларов (83 040 гривен) с пробегом 242 тысячи километров.

Продавец уверяет, что машина используется каждый день и имеет зимнюю резину. Летом 2024 года в авто заменили трос сцепления и задние подшипники ступиц. В феврале 2025 года изменены масло и все фильтры. Страховка действительна до конца 2025 года.

Citroen Xsara Picasso 2001 года

Второй вариант – минивэн Citroen Xsara Picasso 2001 года с двухлитровым дизельным двигателем за 1900 долларов (78 888 гривен). Пробег этого автомобиля составляет 324 тысяч километров.

По словам владельца, машина на ходу и используется каждый день. Есть передние электростеклоподъемники и однозонный климат-контроль. По всей вероятности, автомобиль не растаможен, поэтому лучше уточнить эту информацию у продавца.

Citroen C5 2007 года

Третий вариант – седан Citroen C5 2007 года с 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 140 лошадиных сил. Стоимость составляет 2000 долларов (83 040 гривен). Пробег – 263 тысячи километров.

Владелец честно отмечает, что автомобиль был в ДТП и нуждается в ремонте гидравлической магистрали. В то же время продавец демонстрирует видео, на котором видна работа двигателя. Для тех, кто имеет некоторые навыки автомеханика или готов вложить дополнительные средства в ремонт, этот вариант может быть выгодным приобретением.

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