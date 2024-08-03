Намотали первый миллион и могут еще: три автомобиля с потрясающим пробегом, которые можно приобрести в Украине

Автомобили, преодолевшие отметку в 1 000 000 км, являются настоящими легендами на дорогах.

Автомобили, прошедшие отметку в 1 000 000 км, вызывают восхищение и уважение среди автолюбителей и экспертов. Это не просто транспортные средства; это свидетельство надежности, выносливости и качественного обслуживания.

Среди автомобилистов распространено мнение, что пробег в 1 миллион километров – это предел, который могут преодолеть только самые лучшие модели. Однако многие из этих авто можно увидеть на вторичном рынке в Украине. Платформа auto.ria предлагает интересные варианты.

Mazda 323

Mazda 323 – это компактный автомобиль, который выпускался японской компанией Mazda с 1963 по 2003 год. Тип топлива – газ-бензин Авто не новое, возможны незначительные дефекты, которым необходима подварка или подкраска. Однако ходовая часть отремонтирована, что свидетельствует о поддержании технического состояния. А салон в нормальном состоянии.

Kia Shuma

Kia Shuma 2000 года – это компактный седан корейского производства. Он оснащен бензиновым двигателем объемом 1.5 литра и механической коробкой передач. Автомобиль имеет передний привод и фиолетовый цвет кузова.

Chevrolet Aveo

Chevrolet Aveo 2008 года – это компактный седан американской марки, но производства корейского подразделения GM. Эта модель оснащена двигателем 1.5 л, работающим на газе и бензине. Коробка передач механическая, привод передний. Цвет автомобиля – красный металлик.

Оба автомобиля, как и Mazda 323, принадлежат к сегменту компактных авто и популярны на вторичном рынке Украины благодаря своей доступности и экономичности. И как мы видим, немалой выносливости.

Ранее "Телеграф" писал о самых живучих авто, которые ездят по дорогам Украины. Они уже преодолели уже 700 тыс. км.