Есть на автомате и не с космическими пробегами: какие авто можно купить до 3 тысяч долларов в Украине

На авторынке есть неплохие варианты

Мечта о собственном автомобиле часто разбивается из-за высоких цен на авторынке. Однако и среди бюджетных вариантов можно найти достойные предложения, даже с автоматической коробкой передач.

Есть несколько моделей авто с автоматом, которые можно приобрести до 3000 долларов США. "Телеграф" собрал самые интересные предложения, на которые стоит обратить внимание, если вы ищете первое авто или бюджетный вариант для города и не только. Информация взята с площадки по продаже авто Auto.ria.

Chery QQ 2011 — 2000 $ (82 920 грн)

Китайский городской хэтчбек Chery QQ 2011 года выпуска с автоматической коробкой передач можно приобрести всего за 2000 долларов. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем объемом 1,08 литра и пробег 125 тысяч километров.

Расход горючего в городском цикле составляет примерно 6,5 литров на 100 км, а в смешанном режиме – всего 5,2 литра. По словам продавца, авто в хорошем техническом состоянии, все системы работают исправно. Пятидверный хэтчбек на 5 мест отлично подойдет как первый автомобиль, особенно для начинающих.

Mitsubishi Colt 2005 — 2850$ (118 161 грн)

Японский хэтчбек Mitsubishi Colt 2005 года выпуска можно найти за 2850 долларов. Автомобиль имеет роботизированную коробку передач и бензиновый двигатель объемом 1,3 литра.

Заявленный пробег составляет 140 тысяч км. Расход горючего в городском цикле – 8 литров на 100 км, на трассе – 6 литров, а в смешанном режиме – 7 литров.

Продавец отмечает, что автомобиль имеет родной пробег, своевременно производилась замена масла и фильтров. Есть некоторые недостатки: требует замены экран бортового компьютера и есть трещина на лобовом стекле.

Geely MR 2010 — 2700$ (111 942 грн)

Седан Geely MR 2010 выпуска предлагают за 2700 долларов. В отличие от предыдущих вариантов, этот автомобиль имеет механическую коробку передач, однако его следует рассмотреть из-за доступной цены.

Автомобиль оборудован бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и имеет пробег 166 тысяч километров. Расход горючего в городе составляет около 5 литров на 100 км.

Среди преимуществ владелец отмечает гидроусилитель руля, полноразмерное запасное колесо и мультимедийную систему с поддержкой CarPlay. По словам продавца, автомобиль полностью готов к эксплуатации.

Ранее "Телеграф" также показывал, какие авто можно купить до тысячи долларов на украинском авторынке. Это дешевые машины, которые используются в основном для работы.