Не пропустите: на авторынке Украины есть хорошие авто до 2 тысяч долларов (фото)

Эти авто на ходу и готовы к ежедневной езде

На украинском авторынке можно найти интересные предложения автомобилей по очень доступным ценам.

Сейчас на рынке представлено несколько моделей, которые можно приобрести по цене до 2 тысяч долларов. Телеграф выяснял, какие именно автомобили доступны покупателям и в каком они состоянии.

Chevrolet Aveo — 1350 долларов

Среди выгодных предложений на рынке выделяется седан Chevrolet Aveo 2006 выпуска. Автомобиль был пригнан из Германии, пробег владелец не указывает. Силовая установка представлена двигателем объемом 1,5 литра, работающим на двух видах топлива — газ и бензин.

По словам владельца, машина имеет незначительные следы эксплуатации в виде мелких царапин и сколов. Техническое состояние продавец оценивает как полностью исправное транспортное средство на полном ходу.

Chery Amulet — 800 долларов

За 800 долларов можно купить Chery Amulet 2007 года выпуска в кузове хэтчбек. Автомобиль имеет пробег 275 тысяч километров и работает на бензиновом двигателе объемом 1 литр.

Хотя кузов нуждается в ремонте, машина технически исправна и на ходу.

Chevrolet Aveo T200 — 1800 долларов

Третье предложение – Chevrolet Aveo T200 2005 года выпуска за 1800 долларов. Седан имеет пробег 229 тысяч километров и оборудован двигателем объемом 1,5 литра, работающим на газе и бензине.

По словам владельца, комплектация включает кондиционер, электростеклоподъемники, подогрев зеркал, бортовой компьютер, усилитель руля и камеру заднего вида.

Ранее Телеграф также писал, какие авто можно купить до 3 тысяч долларов в Украине. Есть даже машины на автомате и не с космическими пробегами.