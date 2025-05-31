Идеальный вариант для экономных: какие авто с почти вечными двигателями есть на авторынке Украины

"Телеграф" собрал самые лучшие варианты авто с безотказными двигателями

В автоиндустрии существуют машины, известные своими чрезвычайно надежными двигателями – они могут проехать 300-500 тысяч километров без серьезных неисправностей. Большие пробеги таким моторам совсем не страшны.

Среди самых известных брендов с такими агрегатами – французский Renault с двигателями K4M и F4R, которые устанавливали на популярные модели Logan, Duster и Nissan Almera. По данным AUTO.RIA, на украинском рынке можно найти такие машины за 4-7 тысяч долларов.

Двигатели Renault: почему их называют "миллионниками"

Самыми надежными агрегатами концерна Renault эксперты считают моторы K4M объемом 1,6 литра (102-105 л.с.) и 2,0-литровый F4R (135-143 л.с.). Главными преимуществами этих двигателей являются чугунные блоки цилиндров, низкий уровень форсирования и гидрокомпенсаторы в приводе клапанов. При правильном обслуживании и своевременной замене ремня ГРМ такие моторы работают до полумиллиона километров.

Двигатель K4M устанавливали на Renault Logan, Sandero, Duster, Largus и Nissan Almera.

Renault Logan 2014 (234 193 грн/5 650 $)

Седан 2014 с двигателем 1,2 литра и пробегом 143 тысячи километров продается в Тернополе. Владелец сообщает, что машина работает на газе и бензине, имеет исправный кондиционер и проходила полное обслуживание. Автомобиль хранился в гараже и не нуждался в вложениях. По словам продавца, пробег родной, а техническое состояние полностью исправно.

Nissan Terrano 2001 (281 860 грн/6 800 $)

Внедорожник с дизельным двигателем 2,7 литра и пробегом 300 тысяч км продается в Одессе. Владелец говорит, что авто в полностью рабочем состоянии, кузов и рама цели. Недавно заменили тормозную систему диски, барабаны, колодки и главный тормозной цилиндр. Также установили новое сцепление. Машина готова к проверке на СТО.

Nissan Almera 2003 (178 235 грн/4 300 $)

Седан с двигателем 1,5 литра на газе и бензине с пробегом 255 тысяч километров предлагают в Одесской области. Нынешний владелец пользуется автополтора года и утверждает, что оно не нуждается в вложениях. Мотор работает без замечаний, масло меняют каждые 8 тысяч километров. Климат-контроль и кондиционер исправны, установлена камера заднего вида и съемный фаркоп.

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