Авто по цене IPhone – реально. Какие недорогие машины можно купить в Украине (фото)

Какие авто за 2 тысячи долларов можно купить в Украине прямо сейчас

Украинские водители могут найти подходящие для работы, ежедневную езду или задачи в поле или на огороде автомобили очень дешево — за сумму от 1900 до 2000 долларов. Несмотря на свою низкую цену, такие авто могут оказаться настоящими работягами.

"Телеграф" проанализировал авторынок и узнал, можно ли в Украине купить авто дешевле нескольких тысяч долларов. Вот несколько хороших вариантов.

Renault Logan 2010 (82 900 грн/2 000$)

Французский седан 2010 года выпуска с газобензиновым двигателем 1.4 литра продается за 2000 долларов. Автомобиль имеет пробег в 250 тысяч километров и белый цвет кузова.

Chery Amulet 2008 (78 755 грн/1 900 $)

Китайский седан с бензиновым мотором 1.6 литра стоит 1900 долларов и продается в Хмельницкой области. Автомобиль проехал 106 тысяч километров и имеет синий металлический цвет. Владелец отмечает, что машина в хорошем состоянии, а по цене еще можно поторговаться. В комплектации есть кондиционер, электростеклоподъемники и подогрев передних сидений. Автомобиль не требует сварочных работ или покраски.

Chery Beat 2012 (82 859 грн/1 999 $)

Компактный кроссовер китайского производства с двигателем 1.3 литра продается почти за 2000 долларов. Машина белого цвета пробегает 130 тысяч километров. Автомобиль оснащен кондиционером, электростеклоподъемниками и системой ABS.

Напомним, "Телеграф" писал, какие авто с почти вечными двигателями есть на авторынке Украины. Они могут проехать 300-500 тысяч км без серьезных неисправностей.